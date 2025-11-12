Zbliża się termin możliwości ubiegania się o wypłatę środków z programu "Dobry start", czyli jednorazowego wsparcia finansowego uczniów rozpoczynających rok szkolny. Z uwagi na wysokość wsparcia, o jakie można się ubiegać program nazywany jest też 300 plus, na wzór wypłacania wsparcia dla rodziców na dziecko w wysokości 800 złotych. To właśnie w listopadzie mija termin składania wniosków.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków mija 30 listopada 2025 roku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Tym samym, jeśli wniosek został złożony między lipcem a sierpniem, wypłaty środków można się spodziewać we wrześniu. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

"Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia" - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy złożyć drogą elektroniczną. Można to zrobić za pomocą portalu Emp@tia, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej, a także strony internetowej eZUS. Program ma na celu wsparcie finansowe uczniów.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem, a także przyznawaniem i wypłatą środków z tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki przyznania pomocy

Program 300 plus nie obejmuje za to studentów i przedszkolaków.