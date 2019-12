Od 1 czerwca do końca lipca będziemy musieli zdecydować, co stanie się z naszymi pieniędzmi zgromadzonymi w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Rząd opublikował nowy harmonogram ostatecznej likwidacji OFE. Każdy z nas dostanie wybór, co do tego gdzie trafią jego oszczędności.

