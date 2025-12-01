Kiedy w Polsce mroźnie, śnieg za oknem i marzysz o odrobinie słońca, na południowo-wschodnim wybrzeżu Cypru czeka Larnaka – miasto, w którym w grudniu temperatura sięga nawet 18°C! Sprawdzamy, dlaczego to właśnie ta śródziemnomorska perła przyciąga turystów z całej Europy i jak łatwo dostać się tam z Polski.

Larnaka - nadmorska oaza ciepła w środku zimy

Larnaka, trzecie co do wielkości miasto na Cyprze, to miejsce, które zachwyca nie tylko pogodą. Gdy w Polsce zima w pełni, tu można wygrzewać się w promieniach słońca, spacerować wśród palm i rozkoszować się morską bryzą. Miasto położone jest na ruinach starożytnego Citium - miejsca narodzin słynnego filozofa Zenona, twórcy stoicyzmu. Dziś Larnaka łączy bogatą historię z nowoczesnością i gwarantuje turystom niezapomniane przeżycia.

Spacer wśród palm i relaks na plaży

Najbardziej rozpoznawalnym miejscem w Larnace jest Finikoudes - słynna promenada obsadzona rzędami smukłych palm. To właśnie tu wieczorami tętni życie, a w ciągu dnia można odpocząć w jednej z licznych kawiarni z widokiem na morze. Miasto oferuje też szerokie, piaszczyste plaże, które nawet w grudniu zapraszają do spacerów i relaksu.

Dla spragnionych ciszy i spokoju polecamy zatokę Konnos - ukryty klejnot regionu, gdzie woda jest spokojna, a widoki zapierają dech w piersiach. Zatoka ta słynie także z występowania gwiazd morskich, co czyni ją wyjątkową na tle innych plaż.

Zima w Polsce? Sprawdź, gdzie w Europie czeka 18°C i plaże w grudniu! / Shutterstock

Zabytki pełne historii

Larnaka to nie tylko słońce i plaże - miasto ma również bogatą ofertę dla miłośników historii. Najważniejszym zabytkiem jest kościół św. Łazarza z IX wieku, prawdziwa perła architektury bizantyjskiej. To tutaj, według tradycji, pochowany został święty. Charakterystyczna, miodowo-żółta kamieniarka świątyni sprawia, że jest to najczęściej fotografowana atrakcja na całym Cyprze. Miłośnicy historii docenią także liczne miejsca wpisane na listę UNESCO, które znajdują się w pobliżu miasta.

Smaki Cypru - raj dla podniebienia

Będąc w Larnace, nie sposób nie skosztować lokalnej kuchni. Owoce morza, świeże ryby i tradycyjne cypryjskie specjały dostępne są w niemal każdej restauracji. Dzięki położeniu nad Morzem Śródziemnym, miasto słynie z doskonałej jakości składników i niezwykłej różnorodności smaków. Tutejsze tawerny kuszą aromatem grillowanych ryb, owoców morza i mezze - zestawu małych przekąsek, które pozwalają odkryć prawdziwe bogactwo cypryjskiej kuchni.

Tanie loty z Polski - szybka podróż do ciepła

Co sprawia, że Larnaka jest tak atrakcyjna dla Polaków? Przede wszystkim łatwy dostęp i atrakcyjne ceny biletów. Bezpośredni lot z Polski trwa zaledwie 3 godziny 15 minut - 3 godziny 45 minut, w zależności od miasta wylotu.

Do Larnaki można polecieć bezpośrednio z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Radomia. Główne linie obsługujące te połączenia to Wizz Air i Cyprus Airways.

Cypr - najcieplejszy kierunek na zimowy urlop

Cypr to jedno z najcieplejszych miejsc w Europie, szczególnie atrakcyjne w grudniu, gdy większość kontynentu pogrążona jest w zimowej szarudze. Słoneczna pogoda, ciepła woda, bogata historia i tętniące życiem miasto - to wszystko sprawia, że Larnaka jest wymarzonym miejscem na zimowy wypad. Jeśli marzysz o słońcu, palmach i błękitnym morzu, a jednocześnie nie chcesz wydawać fortuny - Larnaka powinna znaleźć się na Twojej liście podróży!