1 grudnia to nie tylko początek nowego miesiąca, ale wraz ze startem adwentu – czasu oczekiwania na Boże Narodzenie. W polskich domach coraz częściej pojawiają się kalendarze adwentowe, które umilają odliczanie do świąt. Skąd wzięła się ta tradycja, jak zmieniała się przez lata i jak przygotować własny, oryginalny kalendarz? Sprawdzamy dla Was w tym obszernym artykule!

Kalendarz adwentowy – historia, tradycja i pomysły na wyjątkowe odliczanie do świąt Bożego Narodzenia

Kalendarz adwentowy ma ponad 180 lat i wywodzi się z XIX-wiecznych Niemiec, gdzie pastor Johann Hinrich Wichern umilał dzieciom czas oczekiwania na święta.

Tradycja ewoluowała od prostych świec i obrazków do kolorowych kalendarzy pełnych słodyczy, a dziś znajdziemy wersje z kosmetykami, kawą, a nawet piwem czy przysmakami dla zwierząt.

Coraz więcej osób tworzy własne, unikalne kalendarze adwentowe - z materiału, papieru lub kopert, wypełniając je domowymi słodkościami, upominkami czy inspirującymi zadaniami.

Adwent to czas refleksji i radosnego oczekiwania, z tradycją sięgającą IV wieku, kiedy to wierni przygotowywali się do Bożego Narodzenia poprzez modlitwy i post.

Kalendarz adwentowy: Tradycja z niemal 200-letnią historią

Kalendarz adwentowy towarzyszy nam już od prawie dwóch stuleci, a jego historia i popularność nieustannie rosną. Choć dziś kojarzy się głównie z kolorowymi pudełkami pełnymi słodyczy, jego początki były zdecydowanie skromniejsze. Tradycja narodziła się w XIX-wiecznych Niemczech, a jej inicjatorem był pastor Johann Hinrich Wichern. W 1839 roku, prowadząc sierociniec w Hamburgu, postanowił umilić dzieciom czas oczekiwania na Boże Narodzenie. W tym celu ustawił w świetlicy dużą świecę otoczoną 24 mniejszymi, które dzieci zapalały codziennie podczas wspólnych śpiewów i modlitw.

Zwyczaj szybko zyskał popularność w całych Niemczech. W protestanckich rodzinach odliczanie przybierało różne formy - od rysowania kresek na drzwiach, przez rozdawanie religijnych obrazków, aż po wkładanie słomy do szopki. W każdej z tych wersji chodziło o jedno: codzienne celebrowanie adwentu i radosne oczekiwanie na święta.

Kalendarz adwentowy: Od prostych świec po współczesne cuda

Pierwsze drukowane kalendarze adwentowe pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. W 1902 roku w Hamburgu wydano kalendarz w formie zegara, a wkrótce potem w Monachium pojawiła się wersja z 24 obrazkami do wycięcia i specjalnym arkuszem do naklejania. Jednak prawdziwą rewolucję przyniósł Gerhard Lang - drukarz, który zainspirowany pomysłem swojej mamy, zaczął produkować kalendarze wypełnione słodkościami. Jako dziecko, Lang nie mógł doczekać się świąt, więc jego mama przygotowała dla niego karton z 24 biszkopcikami. Ten prosty gest przerodził się w tradycję, która do dziś sprawia radość dzieciom i dorosłym na całym świecie.

Kalendarz adwentowy szybko przekroczył granice Niemiec, a po II wojnie światowej, dzięki amerykańskim żołnierzom, trafił także do Stanów Zjednoczonych. Z czasem zaczął pojawiać się w coraz bardziej wymyślnych wersjach - ręcznie malowany przez artystów, pełen ekskluzywnych słodyczy, a nawet unikatowych gadżetów.

Kalendarze adwentowe dziś - nie tylko dla dzieci

Dziś wybór kalendarzy adwentowych jest niemal nieograniczony. W sklepach znajdziemy zarówno klasyczne wersje ze słodyczami, jak i kalendarze tematyczne - z kosmetykami, herbatami, kawami, puzzlami, skarpetkami, a nawet... piwem, wędlinami czy przysmakami dla zwierząt. Producenci prześcigają się w pomysłach na zaskakującą zawartość, a ceny kalendarzy wahają się od kilku do kilkuset złotych.

Coraz więcej osób decyduje się jednak na przygotowanie własnego kalendarza adwentowego. To świetna okazja, by zaangażować rodzinę, rozwijać kreatywność i podarować bliskim coś naprawdę wyjątkowego. Własnoręcznie wykonany kalendarz można uszyć z materiału, stworzyć z ponumerowanych kopert lub woreczków, a nawet przygotować z papierowych kartoników zawieszonych na gałęzi. Do środka można włożyć domowe pierniczki, drobne upominki, liściki z miłymi słowami czy inspirujące zadania na każdy dzień.

Adwent - czas radosnego oczekiwania

Kalendarz adwentowy to tylko jeden z wielu elementów bogatej tradycji adwentowej. Sam adwent, którego nazwa pochodzi od łacińskiego "adventus" (przyjście), jest okresem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Pierwsze wzmianki o adwencie pojawiły się już w IV wieku w Hiszpanii, gdzie wierni gromadzili się na modlitwie od 17 grudnia aż do 6 stycznia.

W kolejnych wiekach adwent nabrał charakteru pokutnego i wiązał się z postem oraz abstynencją. Dopiero w VI wieku papież Grzegorz Wielki ujednolicił zasady liturgiczne, ustalając cztery niedziele adwentowe, które zachowały się do dziś. W Polsce, według homiliarzy wawelskich, jeszcze w XII wieku obchodzono pięć niedziel adwentowych.

Dziś adwent to czas refleksji, ale także radosnego oczekiwania. W kościołach odprawiane są roraty - msze święte poświęcone Matce Bożej, podczas których wierni przynoszą własne lampiony. Charakterystycznym symbolem adwentu jest także wieniec z gałązek iglastych z czterema świecami, z których każda przypomina o zbliżających się świętach.

Nowoczesne inspiracje i powrót do korzeni

Choć tradycja kalendarza adwentowego ma już 200 lat, wciąż potrafi zaskakiwać. Współczesne kalendarze nie tylko umilają czas oczekiwania na Boże Narodzenie, ale także inspirują do kreatywności i wspólnego spędzania czasu. Własnoręcznie przygotowany kalendarz może stać się niepowtarzalnym prezentem lub centrum domowych przygotowań do świąt.

Być może macie własne pomysły na kalendarz adwentowy? Podzielcie się nimi i zainspirujcie innych! A jeśli szukacie gotowych rozwiązań, sklepy oferują szeroki wybór - od klasyki po najbardziej oryginalne gadżety.

Niezależnie od tego, którą wersję wybierzecie, jedno jest pewne: kalendarz adwentowy to piękny sposób na wspólne celebrowanie wyjątkowego czasu, który prowadzi nas do najbardziej magicznych dni w roku.