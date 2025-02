7,95 mld złotych - tyle wyniósł zysk netto Grupy Orlen w 2024 roku. To mniej niż rok wcześniej, kiedy spółka zarobiła 20,97 mld złotych. Mimo tego spadku, firma podzieli się hojniej zyskami z akcjonariuszami, zapowiadając większą dywidendę. Cena akcji w efekcie rośnie o cztery procent.

Stacja paliw Orlen / Albert Zawada / PAP

Przychody w wysokości 296,95 mld złotych w 2024 roku były niższe niż rok wcześniej o ponad 20 procent (wtedy było 372,77 mld złotych). Z kolei prawie 8 mld zysku to aż o ponad 60 proc. mniej niż w 2023 roku.

Firma więcej zarobiła na wydobyciu oraz sprzedaży detalicznej paliw, a także w segmencie gazowym.

Kilkudziesięciomiliardowy spadek przychodów to przede wszystkim wynik niższych cen paliw i mniejszej sprzedaży paliw przez rafinerie koncernu.

Zysk Orlenu byłby wyższy, gdyby nie księgowy odpis związany ze zmniejszeniem wartości rafinerii w Możejkach na Litwie.

Niższe przychody. Koncern podaje dokładne dane

Jak podano, przychody ze sprzedaży Grupy Orlen za 12 miesięcy 2024 roku wyniosły 296 mld 947 mln zł i były niższe o 75 mld 820 mln zł w stosunku do 2023 roku.



"Spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie rafineria wyniósł 16 mld 893 mln zł (r/r) i wynikał głównie ze spadku sprzedaży wolumenowej o (5) proc. (r/r) do poziomu 31 410 tys. ton oraz notowań rynkowych głównych produktów segmentu, m.in. benzyny o (9) proc. (r/r), oleju napędowego o (10) proc. (r/r), paliwa lotniczego o (10) proc. (r/r) i lekkiego oleju opałowego o (9) proc. (r/r)" - podała spółka.



Natomiast przychody ze sprzedaży segmencie energetyki obniżyły się o 10 mld 39 mln zł r/r, na co wpływ miały niższe o 12 proc. wolumeny sprzedaży, które osiągnęły poziom 28,5 TWh, oraz niższa o 19 proc. r/r cena energii elektrycznej notowanej na Towarowej Giełdzie Energii.



Dodano, że wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie petrochemii o 760 mln zł r/r wynikał ze wzrostu sprzedaży wolumenowej o 9 proc. do poziomu 4 mln 788 tys. ton, a także ze wzrostu notowań kluczowych produktów segmentu, tj. etylenu i propylenu o 1 proc., benzenu o 11 proc., polietylenu o 5 proc., polipropylenu o 3 proc. Zmniejszyły się natomiast notowania paraksylenu - o 10 proc.



Jak podała grupa, w segmencie detalicznym przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 4 mld 650 mln zł r/r w efekcie wzrostu wolumenów sprzedaży paliw o 11 proc. do poziomu 11 mln 308 tys. ton.



Wartość sprzedaży w segmencie wydobycie była wyższa o 882 mln zł r/r, w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży o 23 proc. Wzrost ten wynikał głównie z wyższej produkcji i sprzedaży węglowodorów dzięki konsolidacji wolumenów nowej spółki wydobywczej KUFPEC Norway AS.



Dodano, że w segmencie gaz przychody ze sprzedaży spadły o 54 mld 967 mln zł r/r pomimo wyższych o 2 proc. r/r wolumenów sprzedaży, które wyniosły 303,0 TWh. Do spadku przychodów przyczyniły się głównie niższe realizowane ceny sprzedaży gazu ziemnego r/r.



Koncern podał też, że zysk netto Grupy Orlen w samym IV kwartale 2024 r. wyniósł 4,6 mld zł i był pięciokrotnie wyższy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 923 mln zł.

Koncern rekomenduje wypłacenie najwyższej w historii dywidendy

W komunikacie podano też, że zarząd Orlenu rekomenduje wypłatę z zysku netto za 2024 r. najwyższej w historii koncernu dywidendy (to aktywa wypłacane właścicielom jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału). Ma ona wynieść 6 zł na akcję wobec wypłaty w wysokości 4,15 zł rok wcześniej. W sumie na wypłatę dywidendy ma zostać przeznaczone 6 mld 966 mln zł.

Realizując zadeklarowaną w styczniu politykę dywidendową, zarząd Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2024 rok na rekordowym poziomie 6 zł na akcję. Na tę kwotę składa się progresywna dywidenda gwarantowana w wysokości 4,5 zł na akcję oraz dodatkowa premia w wysokości 1,5 zł na akcję, która zależy od generowanych wyników i sytuacji finansowej spółki - wyjaśniono.