Ceny działek budowlanych są obecnie wysokie, przez co zgromadzone oszczędności często okazują się niewystarczające do pokrycia całej kwoty inwestycji. Zakup taki można jednak sfinansować dzięki kredytowi hipotecznemu. Sprawdź, co warto wiedzieć o takim rozwiązaniu!

/ Materiały prasowe Czym jest kredyt hipoteczny na działkę budowlaną? Ceny nieruchomości od lat rosną. Dotyczy to również działek, zwłaszcza o statusie budowlanym. Mowa o terenach, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone typowo pod zabudowę. Jeśli posiadasz działkę budowlaną, możesz postawić na niej dom, którego budowę sfinansujesz za pomocą kredytu hipotecznego. Działka może być zaliczona na poczet wkładu własnego, co zwykle ułatwia uzyskanie kredytu hipotecznego na budowę domu. Co jednak, jeśli takiej działki nie posiadasz, a Twoje oszczędności nie wystarczą na jej zakup? Na ten cel również możesz zaciągnąć kredyt hipoteczny. Pamiętaj jednak, że jest to kredyt celowy, który ma służyć zaspokojeniu potrzeby mieszkaniowej. W takiej sytuacji warto też rozważyć inny sposób finansowania taki jak kredyt gotówkowy, szczególnie jeśli potrzebujemy relatywnie niewielkiej kwoty. Dzięki temu mamy nieruchomość z księgą wieczystą wolną od wpisu hipoteki. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt na działkę? Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny muszą mieć odpowiednią zdolność kredytową, adekwatną do pożyczanej kwoty. Istotna jest także ich historia kredytowa, którą banki sprawdzają m.in. w Biurze Informacji Kredytowej. Zarejestrowane w BIK opóźnienia w spłacie dawnych lub obecnych zadłużeń mogą skutecznie przekreślić szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego. Ponadto banki wymagają wniesienia wkładu własnego. Najczęściej wynosi on 20 proc. wartości nieruchomości, ale jego wysokość zależy od polityki kredytowej danego banku. Z tego powodu w niektórych ofertach kredytowych dopuszczany jest wkład własny na poziomie 10 procent. Istotnym ograniczeniem jest powierzchnia samej działki. W zależności od wytycznych danego banku ograniczeniem finansowania może już być wartość przekraczająca 3000 m2, ale na rynku funkcjonują banki, które udzielają kredytu do powierzchni 1 ha (10 000 m2). Możliwe jest również finansowanie działek, które nie mają stricte budowlanego charakteru - działki rekreacyjne, czy też siedliskowe, ale może się to wiązać z potrzebą wniesienia większego wkładu własnego. Co warto wiedzieć, przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego na działkę i budowę domu? Osoby planujące budowę domu najczęściej decydują się na zaciągnięcie kredytu na działkę i budowę jednocześnie. Do tego potrzeba jednak wyższej zdolności kredytowej - z uwagi na dodanie kosztów budowy. Krok taki bywa jednak korzystniejszy w porównaniu do ubiegania się o dwa oddzielne kredyty w różnym czasie. Dużym atutem takiego rozwiązania jest możliwość skorzystania z programu bez wymaganego wkładu własnego, którym jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Warto też wiedzieć, że wybrana działka i Twoje plany względem jej zabudowy również mają znaczenie dla banku udzielającego finansowania. Konieczne będzie zweryfikowanie, czy nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub czy wydano decyzję o warunkach zabudowy. Innymi ważnymi dokumentami będą wypis i wyrys z rejestru gruntów. Przed złożeniem wniosku zweryfikuj, w jaki sposób działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. Bank dokładnie przeanalizuje Twoją zdolność kredytową. Pamiętaj więc, aby przed złożeniem wniosku upewnić się, że nie zalegasz z żadnymi dotychczasowymi płatnościami. Niekiedy warto zrezygnować również z kart kredytowych i limitów na kontach bankowych. Nawet jeśli z nich nie korzystasz, obniżają one Twoją zdolność kredytową. Wiedz też, że Twoje szanse na uzyskanie kredytu mogą być różnie oceniane w poszczególnych bankach. Z tego względu warto skorzystać z pomocy Eksperta Finansowego. Porówna on dla Ciebie różne oferty i pomoże złożyć wnioski do wybranych banków. Możesz również liczyć na jego wsparcie przy analizie umowy kredytowej. Ekspert przeprowadzi Cię przez cały proces ubiegania się o kredyt, a Ty nie poniesiesz za to dodatkowych kosztów. Rafał Salach Koordynator ds. wsparcia sprzedaży kredytów detalicznych RMF 24