Międzynarodowy Fundusz Walutowy dobrze ocenia rządowe działania antykryzysowe, potwierdza naszą zdolność fiskalną do dalszego wspierania firm i gospodarstw domowych i wzrostu wydatków na cele zdrowotne - przekazał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Tadeusz Kościński / Wojciech Olkuśnik / PAP

Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie poinformowało, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd gospodarki Polski za 2020 r.

3 lutego 2021 r. lutego Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przyjęła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Statutu MFW. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki oraz reakcję rządu na pandemię Covid-19 - podkreśliło MF.

Jak dodano, Fundusz wskazał, że zmniejszenie długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło polskiemu rządowi przygotowanie skutecznej odpowiedzi na kryzys.

Cieszy mnie pozytywna ocena dotycząca stanu polskiej gospodarki, a w szczególności ta dotycząca stanu finansów publicznych i wysiłku związanego z redukcją długu publicznego w ostatnich latach. Co ważne, Fundusz dobrze ocenia rządowe działania antykryzysowe oraz potwierdza naszą zdolność fiskalną do dalszego wspierania firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne - powiedział cytowany w komunikacie Kościński.

MF poinformowało, że Fundusz przewiduje spadek Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4 proc. w 2020 r. oraz odbicie gospodarki od II kw. 2021 r. wraz z poprawą dostępności szczepionki przeciwko Covid-19. Wolniejsze tempo wzrostu w I kw. 2021 r. ograniczy wzrost PKB w tym roku do 2,7 proc. Wzrost PKB w 2022 roku szacowany jest na 5,1 proc. - czytamy.

Jak wskazał resort finansów, w ocenie MFW "dotychczasowe działania władz w związku z pandemią uchroniły gospodarkę i wiele firm przed masowymi bankructwami i wzrostem bezrobocia". Polska dysponuje przestrzenią fiskalną, aby zapewnić wsparcie firmom i gospodarstwom domowym oraz finansować ochronę zdrowia - napisano.

Według Funduszu - jak informuje MF - po opanowaniu pandemii polityka władz powinna być bardziej ukierunkowana na realokację i wzmacnianie zasobów (w tym siły roboczej) potrzebnych do powrotu do silnego wzrostu sprzed pandemii. Pod tym względem środki z budżetu UE dostępne w ramach nowej perspektywy finansowej będą odgrywały istotną rolę w pobudzaniu aktywności gospodarczej, oraz transformacji cyfrowej i energetycznej w kierunku zielonej gospodarki - czytamy.

Resort przekazał, że zdaniem MFW "Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia". Realizacja programów wsparcia przebiegała zasadniczo szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków pandemii dla gospodarki - napisano.

Raport Funduszu zwraca uwagę na to, że zmniejszenie długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło rządowi skuteczną odpowiedź na kryzys. MFW przewiduje, że dług publiczny pozostanie stabilny w średnim okresie, a wydatki związane z kryzysem zwiększyły deficyt budżetowy do 8,4 proc. PKB w 2020 r. W perspektywie średniookresowej Fundusz przewiduje jego spadek do ok. 3,2 proc. PKB.