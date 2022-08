Z portu Czarnomorsk w obwodzie odeskim Ukrainy wypłynęły rano trzy statki transportujące 57 tys. ton zboża ukraińskiego. Jednostki zmierzają do Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii - poinformował minister Gabinetu Ministrów Ukrainy Ołeh Nemczinow.

W ramach porozumienia w poniedziałek z Odessy wypłynął pierwszy statek, transportujący 26 tys. ton kukurydzy / PAP/EPA/TOLGA BOZOGLU /

Na pokładzie trzech masowców: Navi Star, Rojen i Polarnet jest 57 tysięcy ton kukurydzy ukraińskiej - poinformował Nemczinow w komunikacie na serwisie Telegram.

Podkreślił, że Ukraina ma nadzieję, iż "gwarancje partnerów z ONZ i Turcji będą nadal obowiązywać", a eksport żywności z portów ukraińskich "stanie się stabilny i przewidywalny dla wszystkich uczestników rynku". W tym celu strona ukraińska chce zapewnić, by jej porty mogły obsłużyć ponad sto statków w ciągu miesiąca - poinformował minister.



Korytarz zbożowy działa już w kierunku na zewnątrz, jednak naszym celem jest, by porty funkcjonowały dwukierunkowo. Otrzymujemy zgłoszenia właścicieli okrętów, którzy chcą wpływać do naszych portów w celu załadunku. Pierwsze takie wpłynięcie oczekiwane jest już jutro - poinformował Nemczinow.

Jak dodał, Ukraina stawia sobie za cel eksport co najmniej 3 mln ton miesięcznie produkcji rolnej z trzech portów nad Morzem Czarnym: Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.



Takich działań potrzebuje nie tylko gospodarka ukraińska, ale i świat. Im szybciej zdołamy wywieźć 20 mln ton zbiorów zeszłorocznych i rozpocząć eksport nowych zbiorów, tym szybciej poprawi się sytuacja żywnościowa na świecie - oświadczył minister.

Jeden z największych eksporterów zbóż na świecie

Wywóz zboża z portów Ukrainy został zablokowany z powodu rozpoczętej 24 lutego inwazji rosyjskiej na ten kraj. 22 lipca zawarto porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z portów ukraińskich. Ukraina i Rosja w osobnych umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech portów.



W ramach porozumienia w poniedziałek z Odessy wypłynął pierwszy statek, transportujący 26 tys. ton kukurydzy. Jednostka przepłynęła przez cieśniny tureckie, by udać się do libańskiego Trypolisu. Jednocześnie do portu w Czarnomorsku zmierza pierwsza jednostka, która wpłynie na Morze Czarne, by transportować zboże w ramach umowy. Jest to Osprey S, turecki masowiec pod banderą liberyjską. Przybycia jednostki należy się spodziewać w piątek.



Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. Jednym z celów porozumienia dotyczącego eksportu zboża z Ukrainy jest złagodzenie globalnego kryzysu żywnościowego i obniżenie cen towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej po 24 lutego w ukraińskich portach utknęło ok. 80 jednostek.