Intel zmienia plany inwestycyjne i wstrzymuje na dwa lata projekt budowy fabryk w Miękini pod Wrocławiem oraz w Niemczech. Decyzja ta wynika z pogarszającej się globalnej sytuacji finansowej firmy. O zawieszeniu inwestycji poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Biuro badawczo-rozwojowe firmy Intel w parku biznesowym Matam w Hajfie. / Shutterstock

Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie opublikowanym w poniedziałek wieczorem poinformowało, że szef Intela Pat Gelsinger przekazał w rozmowie z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim informację, że firma wstrzymuje do 2026 roku swoje plany inwestycyjne związane z budową planowanych fabryk półprzewodników w Niemczech i Polsce. Decyzja ta wynika z pogarszającej się globalnej sytuacji finansowej firmy.

Wartość pomocy publicznej miała wynieść ponad 7,4 mld zł

Ministerstwo Cyfryzacji od lutego przeprowadzało proces prenotyfikacji pomocy publicznej dla inwestycji w budowę fabryki półprzewodników. Jak przekazał 13 września wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, "Komisja Europejska poinformowała Polskę, że jest zielone światło dla notyfikacji pomocy publicznej dla firmy Intel". Wartość planowanej pomocy publicznej rozłożonej na lata 2024 - 2026 miała wynieść ponad 7,4 mld zł.

Jak poinformowało wtedy ministerstwo, zgoda rządu oraz notyfikacja pomocy publicznej umożliwiła zawarcie umowy między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Cyfryzacji a firmą Intel, określającej szczegółowe zasady tej pomocy. Proces udzielenia pomocy publicznej dla Intela prowadzono na podstawie rządowego programu pod nazwą “Krajowe Ramy wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych".

W poniedziałkowym komunikacie o zmianie planów Intela resort cyfryzacji zapewnił, że "Polska jest otwarta na intensywne wspieranie innych inwestycji półprzewodnikowych w następnych miesiącach. Doświadczenia i prace zrealizowane we współpracy z KE pozwalają na sprawne realizowanie tego typu projektów w przyszłości".

Inwestycja pod Wrocławiem

W czerwcu 2023 r. Intel ogłosił inwestycję o łącznej wartości około 4,6 mld dolarów w celu uruchomienia w Miękini koło Wrocławia zakładu integracji i testowania półprzewodników. Firma zapowiedziała, że w nowym przedsiębiorstwie zostanie zatrudnionych około 2 tys. osób. Podkreślano, że decyzja Intela oznacza też tysiące stanowisk u dostawców oraz tymczasowe zatrudnienie podczas prac budowlanych.

Intel podał wtedy, że nowa fabryka w okolicach Wrocławia w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu (Niemcy), pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych.

Wejście do elitarnej grupy

"Wejście w obszar producentów mikroprocesorów, czyli krajów, które je produkują, to wejście do elitarnej grupy. Na świecie jest tylko kilka takich państw" - skomentował tę informację w rozmowie z PAP w czerwcu ub.r. ówczesny szef Polskiej Agencji Inwestycji Handlu Paweł Kurtasz. Podkreślił, że w fabryce będzie powstawał produkt gotowy, a nie komponenty.

Pytany o termin uruchomienia nowej fabryki zauważył, że "inwestor musi dostać, a PAIH mu w tym pomaga, notyfikację UE co do tego projektu".

"Od tego momentu potrzebne będą ok. 2 lata na postawienie zakładu; będzie mieć wówczas potencjał, by zacząć działać" - podsumował Kurtasz.

Kłopoty Intela

Pod koniec lipca br. "Puls Biznesu", powołując się na informacje agencji Bloomberg, podał, że firma Intel zamierza zwolnić tysiące pracowników w celu redukcji kosztów oraz sfinansowania ambitnych działań mających na celu "odbicie po spadku zysków i utracie udziału w rynku".

Rzecznik prasowy PAIH Marcin Graczyk stwierdził wtedy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu nie widzi żadnych zagrożeń dla planowanej przez Intel inwestycji Intela pod Wrocławiem. "Jesteśmy jest w dobrym, bieżącym kontakcie z inwestorem i nie widzimy żadnych zmian w planowanej realizacji" - powiedział w rozmowie z PAP.

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej - ok. 10 tys. pracowników.