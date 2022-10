Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji w Polsce. W październiku wyniosła ona 17,9 proc. W stosunku do września 2022 r. ceny wzrosły o 1,8 proc.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W porównaniu do października 2021 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 21,9 proc. Nośniki energii są droższe o 41,7 proc. Z kolei paliwa do prywatnych środków transportu o 19,5 proc.

W porównaniu do września 2022 r. za jedzenie płacimy o 2,7 proc. więcej, za energię - o 2 proc. więcej, a za paliwo - o 4,1 proc. więcej.

Morawiecki: Nie chcę zdusić inflacji kosztem miejsc pracy

O inflację był pytany w niedzielnym wywiadzie dla TVP Info premier Mateusz Morawiecki. Szkoła liberalna mówi: Niech ludzie sami poradzą sobie z tym problemem i tak było przez 25 lat. Natomiast szkoła troski społecznej i solidarności, którą reprezentuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest inna. My na pewno nie dopuścimy do tego, aby zdławić inflację poprzez takie mechanizmy, jakimi posługiwali się nasi poprzednicy - oświadczył.

Jak tłumaczył szef rządu, były "dwa wielkie kryzysy Balcerowicza i jeden Tuska - dwie wielkie fale bezrobocia z czasów Balcerowicza sięgające ponad 20 proc. i fala bezrobocia w czasach Donalda Tuska sięgająca prawie 15 proc., kiedy miliony ludzi było pozbawionych pracy". Ja nie chcę zdusić inflacji kosztem miejsc pracy - podkreślił premier Morawiecki.

Wiceminister finansów o prognozach dot. inflacji

Wszyscy na rynku są zgodni mniej więcej co do tego, że szczyt inflacji to jest ten kwartał, koniec roku 2022 - mówił w czwartkowej Rozmowie w południe w RMF FM wiceminister finansów Artur Soboń. Nawet najwięksi pesymiści wskazują, że inflacja będzie w przyszłym roku spadać i na koniec roku będzie jednocyfrowa - dodał.

Soboń nie wykluczył przedłużenia tarczy inflacyjnej na 2023 r. Analizujemy różne rozwiązania podatkowe, które mogłyby skutkować w ten sam sposób jak proste przedłużenie obecnie istniejących tarcz antyinflacyjnych. Zastanawiamy się, z jakiego rozwiązania skorzystać - tłumaczył. Być może to jest trochę niekomfortowe dla rynku, że podejmujemy w okresach kwartalnych decyzje o przedłużeniu tarcz. Dla tych, którzy prowadzą biznesy i nas słuchają, powiem, że nas to kosztuje każdego miesiąca 2,5 miliarda złotych. Musimy być tutaj ostrożni z zastosowaniem tak dalece idącego mechanizmu uszczuplania dochodów budżetu państwa - dodał gość Krzysztofa Berendy.