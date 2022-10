"Wszyscy na rynku są zgodni mniej więcej co do tego, że szczyt inflacji to jest ten kwartał, koniec roku 2022" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceminister finansów Artur Soboń. "Nawet najwięksi pesymiści wskazują, że inflacja będzie w przyszłym roku spadać i na koniec roku będzie jednocyfrowa" - dodał.

Artur Soboń / Piotr Nowak / PAP

Czy tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona na 2023 rok? To nie jest wykluczone. Analizujemy różne rozwiązania podatkowe, które mogłyby skutkować w ten sam sposób jak proste przedłużenie obecnie istniejących tarcz antyinflacyjnych. Zastanawiamy się, z jakiego rozwiązania skorzystać - tłumaczył w RMF FM Artur Soboń. Być może to jest trochę niekomfortowe dla rynku, że podejmujemy w okresach kwartalnych decyzje o przedłużeniu tarcz. Dla tych, którzy prowadzą biznesy i nas słuchają, powiem, że nas to kosztuje każdego miesiąca 2,5 miliarda złotych. Musimy być tutaj ostrożni z zastosowaniem tak dalece idącego mechanizmu uszczuplania dochodów budżetu państwa - dodał. Jeśli ktoś mówi o budżecie na rok 2023 to ja zawsze będę bronił tezy, że najbardziej prorozwojowe wydatki, które w tym budżecie są zapisane, to ok. 140 mld zł na obronność. Dzisiaj Polska po prostu potrzebuje czasu. Wydatki na obronność dają gwarancję bezpieczeństwa - oświadczył gość Krzysztofa Berendy. Nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile nowelizacji czeka przyszłoroczny budżet. Nie wiem, czy w ogóle będą nowelizacje - odparł.