Zgodnie z oczekiwaniami inflacja w marcu spadła. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 16,2 proc. To oczywiście nie oznacza, że ceny spadają, a jedynie, że rosną wolniej. Marcowy spadek wiążę się też z efektem bazy - rok temu, w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, ceny wielu produktów, zwłaszcza paliw, znacząco wzrosły.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Inflacja w marcu rok do roku wyniosła 16,2 proc. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 1,1 proc. - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego.

Inflacja jest więc niższa niż w lutym, ale spadek jest mniejszy niż spodziewali się ekonomiści - ci bowiem zakładali, że będzie ona na poziomie ok. 15,8 proc.

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych / GUS / Zrzut ekranu

Rok do roku żywność podrożała o 24 proc., energia o 26 proc. a paliwa o 0,2 proc.

W lutym inflacja wyniosła 18,4 proc. Według rządu, Narodowego Banku Polskiego oraz ekspertów był to najwyższy poziom tego wskaźnika w tym roku. W kolejnych miesiącach będzie on coraz niższy - ale to wiążę się głównie z tym, że poziom cen porównujemy do ubiegłego roku, a przez większość 2022 roku ceny rosły w bardzo szybkim tempie. W tym roku ceny dalej będą rosły - tylko wolniej.

Kiedy inflacja będzie niska?

Wielu ekonomistów, a także rząd i szef NBP Adam Glapiński, przekonują, że na koniec roku inflacja będzie jednocyfrowa . Ale do celu inflacyjnego (2,5 proc. z możliwym odchyleniem o 1 pkt proc.) daleka droga. Sam Narodowy Bank Polski prognozuje , że uda się to dopiero na koniec 2024 roku.

Jedną z metod walki z inflacją jest chłodzenie popytu. Podstawowym instrumentem do tego celu są stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej, od początku cyklu rozpoczętego pod koniec 2021 roku, podniosła je do poziomu 6,75 proc. i od kilku miesięcy utrzymuje na tym poziomie. Glapiński wielokrotnie mówił, że RPP może zacząć je obniżać pod koniec tego roku. Ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim raporcie z kolei przekonywał, że NBP powinien być przygotowany na ewentualne dalsze podwyżki, jeśli obecne rozwiązania nie pozwolą na zduszenie inflacji do końca 2025 roku.