Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2024 roku wyniosło 8316,57 zł, co oznacza wzrost o 10,2 proc. rok do roku - przekazał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 4,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 10 proc. - podał GUS.