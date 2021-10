Były minister finansów Grecji oburzony nową nazwą Facebooka. Yanis Varoufakis oskarża Marka Zuckerberga o kradzież nazwy "Meta". Tak nazywa się lewicowy think tank, w którego władzach zasiada ekonomista z Grecji.

Logo firmy w Dolinie Krzemowej / JOHN G. MABANGLO / PAP

"Wara od Meta, to nazwa naszego Centrum Badań nad Cywilizacją Postkapitalizmu" - ostrzega Janis Warufakis i zwraca się do właściciela Facebooka: "Ty i twoje sługusy - nie zrozumiecie czym jest cywilizacja, nawet gdyby was kijem zdzieliła".

W opinii ekspertów powodem ogłoszonej przedwczoraj zmiany nazwy, Facebook na Meta, jest w dużej mierze chęć ucieczki przed coraz gorszą atmosferą wokół firmy. Niedawno była pracowniczka wyniosła z firmy dokumenty, które mają dowodzić, że Facebook miał szczegółową wiedzę o fatalnym wpływie swojej działalności, w tym na dzieci, ale nic sobie z tego nie robił, skupiając się wyłącznie na zyskach.

Na dodatek kilka dni temu Mark Zukerberg stał się kolejnym oskarżonym w sprawie nielegalnego wykorzystywania danych o użytkownikach Faceboooka w profilowanych kampaniach politycznych prowadzonych przez firmę Cambridge Analityca.

Zuckerberg nie odpowiada na krytykę byłego greckiego ministra. Może się tłumaczyć tym, że mało kto słyszał o działalności centrum. Kłopot w tym, że dla tej organizacji pracują znani ekonomiści i artyści, w tym sławni naukowcy, jak Noam Chomsky, czy James Galbraith, reżyser Ken Loach, czy muzyk Brian Eno, który współpracował m.in. z U2, Ultravox czy Philem Collinsem. Noam Chomsky zapisał się w historii informatyki swoją analizą języków z lat 50. zeszłego wieku, a Brian Eno jest autorem dźwięku startowego Microsoft 95.