Electronic Arts, potentat na rynku gier wideo, znany z takich produkcji jak "Battlefield", "Need for Speed", "The Sims" czy "FIFA", zostanie przejęty przez konsorcjum inwestorów, w którego skład wchodzą saudyjski Public Investment Fund (PIF), fundusz private equity Silver Lake oraz Affinity Partners Jareda Kushnera. Firma ogłosiła to w poniedziałek, 29 września.

Electronic Arts to amerykański producent oraz wydawca gier komputerowych. / Shutterstock

Wartość transakcji wynosi 55 miliardów dolarów.

Firma Electronic Arts (EA) zostanie przejęta przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzą saudyjski Public Investment Fund (PIF), fundusz private equity Silver Lake oraz Affinity Partners Jareda Kushnera.

Zgodnie z umową akcjonariusze EA otrzymają 210 dolarów za akcję w gotówce, co stanowi premię w wysokości 25 proc. względem ceny sprzed ogłoszenia transakcji.

Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszy kwartał 2027 r. Firma EA ma zostać wówczas wycofana z giełdy - będzie funkcjonować jako spółka prywatna, z dotychczasową główną siedzibą w Redwood w Kalifornii. Andrew Wilson, dotychczasowy prezes Electronic Arts, pozostanie na swoim stanowisku.

Reuters podkreśla, że byłby to największy w historii wykup lewarowany, przyćmiewający przejęcie TXU Energy w 2007 roku (45 miliardów dolarów). Wykup lewarowany, znany również jako Leveraged Buy Out (LBO), to wykup wspomagany długiem albo wykorzystujący środki zewnętrzne przy przeprowadzaniu transakcji.

Informacja o sprzedaży EA przyszła w momencie oczekiwania na premierę szóstej, długo oczekiwanej części gry "Battlefield 6".

"W obliczu zbliżającej się premiery Battlefield 6 i planu, prawdziwa siła generowania zysków EA dopiero zaczyna się ujawniać" - stwierdzili analitycy Benchmark.

EA - ich gry zna każdy gracz na świecie

EA znane jest niemal każdemu miłośnikowi gier wideo. Na swoim koncie ma takie hitowe serie jak: "Battlefield", "Need for Speed", "The Sims", "Medal of Honor", "Mass Effect", "Dragon Age" czy "Star Wars". Jest znana także z serii EA Sports, w skład której wchodzą m.in. "FIFA", "Madden NFL", "NBA Live", "NHL".

Obecność saudyjskiego kapitału w tej transakcji nie powinna dziwić. W ostatnich latach Saudyjczycy kupowali udziały w firmach tego sektora, m.in. w Take-Two ("GTA"), Nintendo, Capcom ("Resident Evil", "Street Fighter") czy Ubisoft (serie "Assassin’s Creed", "Far Cry").