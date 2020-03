"Małym restauratorom oferujemy pożyczkę w wysokości 5 tys. złotych. Będzie bezzwrotna, jeśli przez kolejne 6 miesięcy nie zwolnią pracowników" - mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że to pożyczka dla firm, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników.

Podczas konferencji prasowej po roboczym spotkaniu rządu premier Mateusz Morawiecki przedstawił filary pakietu antykryzysowego dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.

Jadwiga Emilewicz przekonywała, że w ramach tego pakietu m.in. rząd pomoże małym restauratorom. Oferujemy im pożyczkę w wysokości 5 tys. złotych, które będą wypłacane z Funduszu Pracy - poinformowała.



To będzie pożyczka dla tych, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. Taka firma może liczyć na taką pożyczkę i ona będzie bezzwrotna, jeśli ta firma nie zdecyduje się na zwolnienie swoich pracowników przez najbliższe sześć miesięcy - podkreśliła minister. Dodała, że jeśli firma będzie zmuszona zwalniać pracowników, to pożyczkę będzie musiała zwrócić.



Taka mała firma będzie mogła również liczyć na odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na wszystkie podatki. Za te odroczenia nie będzie naliczana żadna opłata prolongacyjna - poinformowała Jadwiga Emilewicz.



Dodatkowo, jeśli mała restauracja zaciągnęła kredyt obrotowy, który właśnie jej wygasa, to będzie mogła na skutek zmian legislacyjnych wznowić ten kredyt niemal automatycznie - powiedziała. Wyjaśniła, że "banki dostaną tytuł prawny - tu zmieniamy prawo bankowe do tego, aby nie badać zdolności kredytowej takiego przedsiębiorcy, który dzisiaj znalazł się w kłopotach".



Podkreśliła również, że ZUS obecnie wstrzymał szereg kontroli rutynowych.