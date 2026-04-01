Gigantyczne cięcie zatrudnienia w Oracle. Jak informują Business Insider i CNBC, we wtorek jeden z gigantów branży technologicznej rozpoczął zwalnianie swoich pracowników. Media nie potwierdziły informacji o tym, ile osób straciło pracę jednego dnia. Nieoficjalnie mówi się, że wypowiedzenia dostały tysiące zatrudnionych.

Pracownicy Oracle dostali wypowiedzenia mailem / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

"Po wnikliwej analizie bieżących potrzeb biznesowych Oracle podjęliśmy decyzję o zlikwidowaniu Państwa stanowiska w ramach szerszej zmiany organizacyjnej" - maile tej treści miały trafić we wtorek do części pracowników firmy. Do kopii tych pism dotarł Business Insider. "W związku z tym dzisiaj jest Państwa ostatni dzień pracy" - dodano.

Zwolnionym pracownikom Oracle zaoferowano odprawę, a oni sami muszą podać swoje prywatne adresy e-mail w celu dalszego kontaktu.

Pracownicy zaczęli otrzymywać powiadomienia już we wtorek rano. Wygląda na to, że cięcia dotknęły pracowników na całym świecie, ale pełnego zakresu zwolnień nie udało się od razu ustalić - pisze Business Insider.

Rzecznik Oracle'a odmówił komentarza w sprawie zwolnień.

W maju 2025 r. Oracle zatrudniało około 162 tys. pracowników na pełen etat. Według wpisów na LinkedIn zwolnionych pracowników, redukcje dotknęły pracowników z działów Oracle Health, Sales, Cloud, Customer Success i NetSuite.

Dlaczego Oracle zwalnia pracowników?

Jak potwierdziła stacja CNBC, firma zaczęła informować swoich pracowników o redukcji stanowisk pracy, ponieważ producent oprogramowania musi radzić sobie ze spadkiem wartości akcji, który jest związany z wysokimi zobowiązaniami kapitałowymi na rozbudowę infrastruktury AI. Cena akcji spółki spadła w tym roku o 25 procent. Według ustaleń stacji wypowiedzenia dostały tysiące osób.

Jak powiedział we wtorek BBC jeden z pracowników, szacuje się, że dotychczas pracę straciło około 10 tys. osób.

Redukcje etatów w Oracle mają związek z dużymi inwestycjami firmy w sztuczną inteligencję, inwestującymi zarówno we własną infrastrukturę, jak i w partnerstwa z innymi firmami, takimi jak OpenAI.

Firma planuje przeznaczyć w tym roku co najmniej 50 mld dolarów na infrastrukturę, a także zaciągnąć 50 mld dolarów długu, aby "zaspokoić popyt" na jeszcze większą infrastrukturę AI.

Kosztowna inicjatywa Donalda Trumpa

Oracle bierze również udział w inicjatywie Stargate (Gwiezdne Wrota), obok OpenAI, Softbank i MGX, funduszu inwestycyjnego w dziedzinie sztucznej inteligencji wspieranego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Stargate to projekt o wartości 500 mld dolarów, którego celem jest rozbudowa centrów danych w USA. Zdaniem jego sponsorów jest to konieczne w obliczu planowanego zwiększenia zapotrzebowania na przetwarzanie sztucznej inteligencji i energii w ciągu najbliższych kilku lat.

Inne firmy technologiczne także zwalniają

Oracle jest jedną z największych firm technologicznych na świecie oferującą oprogramowanie i infrastrukturę przetwarzania w chmurze innym firmom.

Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, jest współzałożycielem, prezesem zarządu i dyrektorem ds. technologii w firmie Oracle.

Jak zauważa Business Insider, cięcia są najnowszym przykładem redukcji zatrudnienia w dużych firmach technologicznych. W styczniu Amazon ogłosił likwidację około 16 tys. stanowisk w korporacjach, kilka miesięcy po zwolnieniu 14 tys. pracowników. W zeszłym tygodniu Meta rozpoczęła zwalnianie setek pracowników, po kilku latach cięć, które doprowadziły do zniknięcia tysięcy stanowisk.