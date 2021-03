​W poniedziałek ruszy seria wysłuchań w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który ma być podstawą zapowiadanego przez rząd Nowego Ładu. Udział może wziąć każdy, po zgłoszeniu się przez internetowy formularz. W nowym tygodniu pojawią się pytania o kalendarz obostrzeń i o ceny ropy, których wzrost przyczynił się do nienotowanych od lat podwyżek cen paliw w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Nowy tydzień w gospodarce to pierwsze robocze dni kolejnego ogólnokrajowego lockdownu. Obostrzenia oznaczają kolejny cios dla setek tysięcy firm, które próbowały coś zarobić. Możemy być pewni, że biznes będzie się domagał większego wsparcia, a także wyjaśnień, czego można się spodziewać dalej: kiedy mogą przestać obowiązywać obostrzenia i czy możliwe jest zaostrzenie rygorów.

Od początku tygodnia będziemy śledzić notowania ropy naftowej, by móc przewidzieć, czy możemy liczyć na spadek cen paliw. W mijającym tygodniu ceny na polskich stacjach rosły w tempie nienotowanym od lat i wróciły do poziomu sprzed pandemii. Za benzynę 95 trzeba płacić średnio 5,20 zł, podobnie jak za olej napędowy. Na światowych giełdach w czwartek ropa mocno taniała, ale w piątek znów poszła w górę i nadchodzące dni powinny wskazać, czy możemy liczyć na zatrzymanie podwyżek.



Drożejące paliwo oznacza wzrost kosztów działania firm, a przez to presję na wzrost cen. Kolejne prognozy wskazują na wyższą inflację, związaną też z ekspresowym kreowaniem pieniądza przez bank centralny. W poniedziałek oficjalnie dowiemy się z raportu NBP, ile nowych pieniędzy wypłynęło na rynek w ciągu ostatniego roku. Podobne dane poda w czwartek Europejski Bank Centralny.



W nowym tygodniu odbędą się pierwsze wysłuchania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. To plan, który rząd musi przedstawić Komisji Europejskiej, by uzyskać 57 mld euro pożyczek i dotacji. Niektóre kraje już przesłały plan do Brukseli, w innych państwach trwają konsultacje. W poniedziałek odbędzie się wysłuchanie dotyczące odporności i konkurencyjności gospodarki, we wtorek transformacji cyfrowej, a w środę systemu zdrowia. Ministrowie, inni urzędnicy i eksperci będą wysłuchiwać opinii mówców. Zgłosić może się każdy, jako mówca albo widz, za pośrednictwem strony wysluchanieplanodbudowy.pl. Do 10:00 w poniedziałek można się jeszcze zgłosić do wysłuchania o zdrowiu.