W najbliższą środę może dojść do paraliżu ruchu kolejowego w aglomeracji warszawskiej, a może nawet w całej Polsce. Podwykonawcy włoskiej firmy Astaldi grożą blokadą Centralnej Magistrali Kolejowej: ostrzeżenie przesłali do PKP PLK i m.in. do kancelarii premiera - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Kot. Pod pismem podpisało się blisko 30 firm.

REKLAMA