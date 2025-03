W lutym tego roku Polacy musieli się liczyć z wyższymi cenami codziennych zakupów. Według najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito średnio były one o 5,8 proc. droższe niż rok wcześniej. To nieco mniej niż w styczniu, kiedy wzrost cen wyniósł 5,9 proc. rok do roku.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Analiza pokazuje, że ceny wzrosły w 15 z 17 obserwowanych kategorii. Najbardziej odczuwalne podwyżki dotknęły artykułów tłuszczowych, takich jak masło, margaryna czy olej, które zdrożały o 16,1 proc. rdr. Szczególnie uderzający jest wzrost cen masła, którego cena poszła w górę aż o 32,5 proc. rdr. Oprócz tłuszczów na liście produktów, które znacząco zdrożały, znalazły się owoce - 10,7 proc. rdr. wzrostu, napoje bezalkoholowe - 9,8 proc., słodycze i desery - 9,7 proc. oraz nabiał - 9,4 proc. Z drugiej strony niewielkie obniżki cen można było zauważyć w kategorii chemii gospodarczej oraz artykułów sypkich, gdzie spadki wyniosły odpowiednio 2,6 proc. i 0,4 proc. rdr. Eksperci wskazują, że na ceny w sklepach wpływ ma wiele czynników, w tym silny złoty i relatywnie niskie ceny paliw. Jednak na horyzoncie nie widać znaczących przesłanek, które mogłyby zapowiadać spadek dynamiki wzrostu cen. W sklepach wciąż jest drogo, a efekt zeszłorocznej wysokiej bazy działa na niekorzyść konsumentów - skomentowała dr inż. Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito zwraca uwagę, że wzrost cen masła może być związany z ograniczeniem światowej produkcji mleka i zwiększeniem produkcji sera kosztem masła. Jak podali autorzy raportu, kolejne miejsca na liście najbardziej drożejących w lutym kategorii zajęły: ryby ze wzrostem 6,8 proc. rdr., artykuły dla dzieci - 6,5 proc., mięso - 6,2 proc., pieczywo - 6,2 proc., karmy dla zwierząt - 5,6 proc., wędliny - 5,5 proc., używki - 5,3 proc., warzywa - 5,1 proc., dodatki spożywcze (np. musztardy, ketchupy, majonezy itd.) - 4,8 proc. i środki higieny osobistej - 3,7 proc. Raport "Indeks cen w sklepach detalicznych" jest tworzony na podstawie danych z ponad 38 tys. sklepów w Polsce. Porównano 17 kategorii i ponad 100 najczęściej wybieranych produktów codziennego użytku. Zobacz również: Polacy są coraz bardziej zadłużeni. Poznaliśmy najnowsze dane

