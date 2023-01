Po wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego na temat cen chleba nasz dziennikarz sprawdza w okolicy warszawskiej centrali NBP, jakie tam są ceny pieczywa. Przypomnijmy, Glapiński na konferencji prasowej powiedział: „Poszedłem do sklepu w pobliżu kupiłem, bo zwykle żona robi zakupy, wziąłem paragon, chleb u mnie w pobliżu kosztuje 2 złote 99 groszy”.

Ceny chleba w jednej z warszawskich piekarni / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Najbliższe centrali NBP sklepy sieciowe z pieczywem znajdują się przy ulicy Świętokrzyskiej, a najbliższe piekarnie około kilkuset metrów od głównego wejścia do gmachu Narodowego Banku Polskiego: przy ulicy Szpitalnej oraz na rogu ulic Brackiej i Chmielnej.

W sklepie przy ulicy Świętokrzyskiej 500 gramów chleba baltonowskiego zapakowanego w folię kosztuje 4 złote 39 groszy.

W popularnej piekarni sieciowej przy ulicy Szpitalnej, w której chleb baltonowski nazywany jest chlebem mazowieckim, cena za pół kilograma to 3 złote 99 groszy.

Taka sama jest cena chleba polskiego, bo tak nazywany jest tam chleb baltonowski, w pobliskiej, działającej od kilku tygodni piekarni, przy Placu Pięciu Rogów w Warszawie, na skrzyżowaniu Chmielnej i Brackiej. Do gmachu NBP z tego miejsca jest również około pięciuset metrów.

Cena 4 złote za chleb teraz wydaje się atrakcyjna. Są tu przecież chleby za 9 czy 10 złotych: z serem cheddar czy oliwkami. Tańszego chleba niż ten za 3,99 zł w tego typu piekarniach nie widzieliśmy. Są tylko droższe - mówią RMF FM klienci.

Pewnie ta cena mogłaby być niższa, ale nie u nas: ten chleb to dla nas jako dla piekarki podstawa naszego funkcjonowania. Dzięki niemu musimy, mówiąc wprost, wyżywić naszych pracowników, którzy tu stoją, pracują i pewnie woleliby sprzedawać tani chleb i dużo zarabiać, lecz obecnie jest to niemożliwe. Na cenę wpływ ma też to, że używamy sprawdzonych surowców, znamy wszystkie produkty - opisuje kierownik piekarni.

W najbliższej okolicy siedziby Narodowego Banku Polskiego, w rejonie ulic Świętokrzyskiej przy placu Powstańców, Szpitalnej, Wrońskiego, Kruczej, Brackiej i Chmielnej nie znaleźliśmy bochenka chleba kosztującego mniej niż 3 złote i 99 groszy. Możliwe, że gdzieś jest, ale tutaj takiego chleba nie było od dawna i raczej nie będzie. Raczej staramy się utrzymać te niskie jak na te czasy ceny - podkreślają piekarze w rozmowie z naszym dziennikarzem.