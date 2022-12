Rok 2022 obfitował w wiele zmian dla kierowców. Jedną z najważniejszych był nowy taryfikator mandatów oraz punktów karnych. Jakie zmiany czekają kierowców w 2023 roku?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kursy reedukacyjne

W 2023 r. wejdą w życie nowe zasady, na jakich organizowane będą kursy pozwalające redukować liczbę punktów karnych. Będą one obowiązkowe dla kierowców, którzy przekroczą limit 24 punktów. Takie szkolenie ma trwać 28 godzin lekcyjnych, rozłożonych na 4 dni. Koszt kursów to 500 zł.

Kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu pięciu lat ponownie przekroczy 24 punkty karne, straci prawo jazdy. Wtedy taka osoba ma być traktowana, jakby nigdy nie miała prawa jazdy. Kierowca będzie musiał iść na kurs początkowy do szkoły nauki jazdy. Po egzaminie będzie objęty dwuletnim okresem próbnym.

Kursy zaczną obowiązywać, kiedy uda się uruchomić nowy system CEPiK.

Wyższe kary za brak OC

W rozpoczynającym się roku będą wyższe kary za brak OC. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie każdego zarejestrowanego pojazdu w Polsce. Bez znaczenia jest to, czy pojazd jest używany, czy też stoi na parkingu przed domem - jeśli jest zarejestrowany, to musi być ubezpieczony.

Zgodnie z ustawą maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC nie może być wyższa od dwukrotności miesięcznej pensji minimalnej brutto. Ponieważ minimalne wynagrodzenie rośnie i w styczniu, i w lipcu, dlatego też dwa razy wzrosną w 2023 roku kary za przeterminowane OC w przypadku samochodu osobowego - z 6020 zł do 6980 zł, a następnie do 7200 zł.

Droższe egzaminy na prawo jazdy

1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. Przepisy wprowadzają m.in. nowe opłaty za egzaminy na prawo jazdy. Ich wysokość będzie mogła być różna w poszczególnych województwach.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określi sejmik województwa. Cena za część teoretyczną egzaminu dla każdej kategorii prawa jazdy nie będzie mogła przekroczyć 50 zł. Za część praktyczną zapłacimy maksymalnie 200 lub 250 zł - w zależności od kategorii.

Przed nowelizacją opłata za egzamin teoretyczny za prawo jazdy na samochód osobowy wynosiła 30 zł. Za egzamin praktyczny trzeba było zapłacić 140 zł.

Nowe przepisy umożliwiają przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na realizację zadań publicznych. Dotacje dla WORD-ów nie będą mogły przekroczyć 50 proc. kosztów ich działalności.



Warunki wynagrodzenia egzaminatorów określi sejmik województwa. Nie będą mogły być mniej korzystne niż te dotychczasowe.

Konfiskata auta

Pod koniec roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące konfiskaty samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu. Przepadek ma być stosowany, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowoduje wypadek mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi, a także w sytuacji recydywy.

Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku będzie można wymierzyć do 16 lat pozbawienia wolności. Dotychczas jest to 12 lat.

Jeśli auto nie stanowi wyłącznej własności sprawcy, orzekany będzie wówczas przepadek równowartości pojazdu. Określi ją wartość samochodu w polisie ubezpieczeniowej. Jeśli polisy nie będzie, wówczas liczyć się będzie średnia wartość rynkowa odpowiadająca wartości pojazdów podobnych.

Wraca 23-proc. VAT na paliwa

Wraz z nowym rokiem - wraca stara stawka VAT. Wzrośnie z obecnych 8 do 23 procent. To ma nie mieć żadnego wpływu na to, ile za tankowanie zapłacimy na przykład w poniedziałek.

Kilka razy już komunikowałem i ten komunikat się nie zmienia: Zrobimy wszystko, by ceny utrzymały się na tym samym poziomie. To oznacza, że ceny na naszych stacjach utrzymają się na tym samym poziomie - zapewniał w rozmowie z RMF FM prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dopytywany, jak uda się to osiągnąć - czy na przykład poprzez rezygnacje stacji z wysokich marż - prezes Orlenu stwierdza: To są pewne czynniki. Ropa zdecydowanie mniej kosztuje. Złoty się umacnia. Oprócz tego proces dywersyfikacji, zabezpieczenie ropy do polskiego systemu - nie tylko do polskiego, ale do regionu; osiągnięcie naprawdę bardzo dużych synergii ze względu na połączenie z Lotosem. Nasz partner, który daje nam gwarancję dostaw ropy i zwiększenie rynku hurtowego - bo przecież po połączeniu z Lotosem również zwiększyliśmy poziom rynku hurtowego... To wszystko daje efekt, że mamy możliwości, z których korzystamy, by chronić nasz rynek, by chronić kieszeń Polaków. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że w Polsce paliwa są jedne z najtańszych w Europie, właśnie dzięki tej polityce.

Czy Orlen planuje jakieś programy zniżkowe? Orlen zawsze planuje programy w odpowiednim czasie i jeżeli będą możliwości i uznamy za stosowne, że to zdecydowanie zwiększa nam pulę naszych klientów, zwiększa wiarygodność naszej firmy, to oczywiście takie programy będą i takie również planujemy - odpowiada Obajtek.