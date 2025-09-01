Europejski raport firmy Deloitte, dotyczący cen nieruchomości, zwraca uwagę na cenowe anomalie w Polsce spowodowane przez uruchomiony w połowie 2023 roku program dopłat do kredytów. Specjaliści odnotowują, że wyrażona w euro cena ofertowa metra kwadratowego mieszkania w Polsce była w 2024 roku wyższa niż w 2023 roku aż o ponad 19 procent. Ten skok wynikał również z ówczesnego umocnienia złotego, które sprawiło, że jeszcze szybciej robiło się drożej w przeliczeniu na euro niż w złotych. Ponieważ najmocniej urosły ceny w Krakowie, to właśnie stolica Małopolski stała się w zeszłym roku europejską stolicą podwyżek cen nieruchomości.

Ceny nieruchomości. Kraków europejską stolicą podwyżek 2024 / Shutterstock

Te wyliczenia wskazują, że w ciągu jednego roku przeliczona na euro cena metra kwadratowego w Krakowie urosła o ponad 28 procent. Inne polskie ośrodki też figurują na szczytach tej listy podwyżek, a między nimi pojawiają się nazwy miast z krajów bałkańskich, jak Wlora (Albania), Nisz (Serbia) czy Banja Luka (Bośnia i Hercegowina).

Oczywiście w porównaniu z najdroższymi lokalizacjami na kontynencie, polskie miasta wydają się tanie - jeśli chodzi o zakup mieszkania. Co prawda ceny warszawskie i krakowskie zrównały się z rzymskimi, ale w Londynie, Amsterdamie, Frankfurcie czy Barcelonie wciąż jest dwa razy drożej, a w Paryżu i Monachium prawie trzy razy drożej.

Czechy droższe niż Niemcy

Jeśli chodzi o dane krajowe, to nie licząc Luksemburga, najwięcej w Europie za nowe lokum deweloperzy żądają w Wielkiej Brytanii. Tam średnia krajowa cena za metr kwadratowy mieszkania lub domu to w przeliczeniu ponad 22 tysiące złotych. Na drugim miejscu jest Austria, a zaraz za nią Portugalia, w której trzeba za metr zapłacić 21,5 tysiąca zł. Co ciekawe, również w Czechach również przy zakupie lokum trzeba się liczyć z uśrednionym wydatkiem powyżej 21 tysięcy zł za metr.

U naszych południowych sąsiadów jest zatem sporo drożej niż Niemczech czy Holandii i znacznie drożej niż u nas. W raporcie wyliczono średnią cenę nowego metra w Polsce na niemal 12 tysięcy złotych i pod tym względem jest u nas już drożej niż we Włoszech.

Ceny a lokalna kieszeń

Oczywiście, o dostępności zakupu własnych czterech ścian dla miejscowych decydują lokalne wynagrodzenia. Dopiero ich uwzględnienie, a więc relacja ceny do rocznych zakupów ilustruje możliwości zakupu. Według tego raportu, z dostępnością zakupu nowego mieszkania w polskich miastach nie jest jeszcze tak tragicznie. W Pradze, tak jak w Amsterdamie czy Atenach cena 70-metrowego mieszkania odpowiada piętnastoletniemu wynagrodzeniu. W polskich dużych miastach to jest od ośmiu do dziesięciu lat. Najlepiej jest pod tym względem w Katowicach - gdzie mieszkanie kupimy za wynagrodzenie z siedmiu lat.

Na ostateczny koszt zakupu wpływa też cena kredytu, który trzeba potem spłacać i tu dane z 2024 roku sytuują Polskę niemal na szczycie listy drożyzny. Tylko na Węgrzech średnie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych było wyższe, a w większości krajów ponad dwa razy niższe niż w Polsce.

Raport potwierdza zatem, że państwowy program uruchomiony w Polsce na koszt podatników pozwolił deweloperom mocno podnieść ceny sprzedaży i przesunął nasz kraj skokowo na drabince europejskiej mieszkaniowej drożyzny. Dane z rynku nieruchomości z bieżącego roku pokazują, że po tym cenowym przyspieszeniu ceny odpoczywają, ale nie ma mowy o mocnych spadkach.