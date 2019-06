Tankowanie u progu sezonu wakacyjnego może być zaskakująco tanie - informują analitycy e-petrol. BM Reflex wskazał, że kolejne tygodnie na stacjach paliw powinny przynieść dalsze obniżki cen.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak wskazali analitycy BM Reflex "kończący się tydzień na stacjach paliw przyniósł nam jedynie niewielką korektę cen paliw w dół. Biorąc jednak pod uwagę notowany spadek cen paliw na poziomie hurtowym kolejne tygodnie na stacjach paliw powinny przynieść dalsze obniżki cen". Dodali, że "radykalna polityka celna administracji prezydenta Trumpa, skutkuje tym, że surowiec potaniał o blisko 10 dol. na baryłce, co jest główną przyczyną obniżek także na rynku paliw gotowych.



"Zapewne najbliższy tydzień przyniesie nam pierwsze wynikające stąd spadki w detalu" - podkreślili.



Według e-petrol "początek wakacyjnego sezonu wyjazdów może być zaskakująco tani dla tankujących. Wynika to z przenoszenia się na stacje lawinowych obniżek cen hurtowych, które nastąpiły w ostatnim tygodniu".



Jak prognozuje e-petrol w tygodniu między 10 i 16 czerwca można spodziewać się wyraźnego obniżenia cen na stacjach. Wskazują jednocześnie, że te zmiany dają możliwość odbudowy i utrzymania godziwej marży operatorom stacji benzynowych.



Podali, że benzyna 98-oktanowa może kosztować od 5,40 do 5,57 zł/l, a najpopularniejsza benzyna Pb95 będzie kosztowała tankujących od 5,10 do 5,25 zł/l. Dodali, że obniżki cen oleju napędowego będą mogły zapewne dać efekt w postaci zejścia poniżej psychologicznej bariery 5 zł/l. Przewidują ulokowanie się cen w przedziale od 4,99 do 5,14 zł/l.



"Dla autogazu także możliwe są niewielkie obniżki i tutaj spodziewamy się średniej ceny z przedziału od 2,18 do 2,23 zł/l" - podali.