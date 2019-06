Przemysłowe emisje groźnego gazu cieplarnianego, metanu, są prawdopodobnie znacznie większe niż do tej pory szacowano - alarmują na łamach czasopisma "Elementa" naukowcy z Cornell University. Badania przeprowadzone z pomocą precyzyjnych czujników metanu zainstalowanych na samochodach Google Street View pokazały, że emisje metanu z fabryk nawozów sztucznych w Stanach Zjednoczonych nawet 100 razy przekraczają granice emisji, do których same te zakłady się przyznają. Problem może się zresztą do zakładów przemysłowych nie ograniczać.

REKLAMA