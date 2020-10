Sieć Biedronka wydłuża godziny funkcjonowania. Ponad tysiąc sklepów w całej Polsce będzie w piątek funkcjonowała do godz. 2 w nocy.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak informuje sieć Biedronka, by pozwolić klientom na przygotowania do weekend, sieć zdecydowała się wydłużyć godziny pracy. W piątek 23 października ponad 1200 placówek będzie otwartych do 2 w nocy.

Ponadto liczba sklepów czynnych całodobowo przekroczy 600. “Oznacza to, że łącznie ponad 2700 placówek sieci będzie w piątek funkcjonować w wydłużonych godzinach pracy, co najmniej do 23:30 lub dłużej" - podkreśla sieć Biedronka.

Wydłużenie godzin otwarcia jest związane z Akcją24, która ma na celu utworzenie możliwie bardziej komfortowych warunków do obsługi klientów.

Sieć Biedronka ma ponad 3031 sklepów w całej Polsce.