Systemy informatyczne polskiej skarbówki nie wytrzymały. Do wczoraj prawie 450 tysięcy polskich firm miało zostać wpisanych do tak zwanego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 150 tysięcy firm jeszcze tego nie zrobiło. Między innymi dlatego, że przez większość dnia nie działał wczoraj serwis internetowy krajowej skarbówki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Powodem awarii było przeciążenie systemu. Ogromna część przedsiębiorców czekała z wpisaniem do rejestru na ostatni dzień i jak zwykle komputery skarbówki tego nie wytrzymały. Dlatego termin składania zgłoszeń do rejestru został wydłużony. Ministerstwo Finansów nie wie jeszcze kiedy usunie awarię. Gdy to nastąpi, ma się pojawić komunikat i wtedy przedsiębiorcy mają dostać kolejne 24 godziny na wpisanie się do rejestru.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to baza, w której mają się ujawnić wszystkie osoby faktycznie - nawet nieformalnie - kierujące firmami. Chodzi o walkę z wyłudzeniami i praniem brudnych pieniędzy. Kto musi wpisać się do bazy?

Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Brak wpisu do rejestru CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej. W przypadku powstania błędu podczas składania danych spółka powinna skorzystać z instytucji korekty.

Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych do CRBR mają: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.), spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Małe firmy - jak sklepy czy warsztaty - nie musza się tam wpisywać.

Jak przypomina resort finansów, przekazywanie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się w sposób elektroniczny na portalu podatki.gov.pl pod adresem crbr.podatki.gov.pl. Przedsiębiorcy dzięki rejestracji mogą uzyskać szczegółowe informacje o innych kontrahentach i tym samym uniknąć relacji z podmiotami zamieszanymi w działalność przestępczą.

Za pomocą dostępnych rejestrów Ministerstwo Finansów sprawdzi, czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania oraz czy zgłosiły właściwe osoby jako zarządców spółki.

Resort informuje, że każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki. W przypadku problemów z ustaleniem właściwej osoby Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Rejestru.