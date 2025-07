Nawet 36 kresek na termometrze! Dziś przez Polskę przetacza się fala upałów. Nic więc dziwnego, że każdy szuka ochłody. RMF FM Wam w tym pomoże. Gdzie się widzimy? Sprawdźcie poniżej.

/ Archiwum RMF FM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: fala upałów rozlewa się po całej Polsce! IMGW wydał alerty I i II stopnia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, które obejmują niemal cały kraj. Specjaliści nie mają wątpliwości - dziś termometry pokażą wartości przekraczające 30 stopni Celsjusza w większości regionów. Najgorętszym miejscem na mapie będzie stolica - Warszawa. Tam słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 36 stopni!

Nie tylko meteorolodzy biją na alarm. W takie dni warto przypomnieć sobie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: pijmy dużo wody, unikajmy wychodzenia na słońce w godzinach południowych i nie zapominajmy o nakryciu głowy. Upały są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów oraz osób chorych przewlekle.

RMF FM schłodzi całą Polskę

Ale RMF FM nie zostawia Was samych w tej upalnej walce! W ramach akcji "Schładzamy Polskę" ruszamy w trasę, by pomóc Wam przetrwać najgorętsze chwile tego lata.

Nasze żółto-niebieskie ekipy pojawią się już 3 lipca w trzech miastach:

Wrocławiu,

Rzeszowie,

Krakowie.

Od 11:00 do 14:00 będziemy na miejscu, by rozdawać setki butelek schłodzonej wody - zupełnie za darmo!

To nie wszystko: dla każdego, kto odwiedzi nasze stanowisko, przygotowaliśmy praktyczne wiatraczki, które po podłączeniu do telefonu zamieniają się w osobiste klimatyzatorki. To mały gadżet, który może zrobić wielką różnicę podczas upalnego dnia.

Nie przegapcie okazji, by złapać trochę ochłody i spotkać się z ekipą RMF FM! Śledźcie nasze media społecznościowe oraz słuchajcie Faktów RMF FM.

Nasza akcja to nie tylko pomoc, ale i okazja do wspólnego spędzenia czasu, rozmów i dobrej zabawy, nawet gdy żar leje się z nieba.

Pamiętajcie - upały mogą być groźne, ale razem damy radę je przetrwać! RMF FM jest z Wami wszędzie tam, gdzie potrzebna jest odrobina ochłody. Do zobaczenia na trasie!