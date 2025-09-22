Emil, młody łoś, który przez całe lato wędrował przez Polskę, Czechy, Słowację i Austrię, został schwytany przez austriackie służby. Zwierzę, które stało się internetową sensacją, otrzymało nadajnik GPS i zostało wypuszczone na wolność w pobliżu czesko-austriackiej granicy.

/ Shutterstock

Wędrówką łosia, nazwanego Emil, żyła cała Austria. Zwierzę przybyło z południowych Czech i dotarło do Wiednia. Łoś był widziany nawet, jak przepływał Dunaj. W poniedziałek Emil zbytnio zbliżył się do autostrady w pobliżu miejscowości Sattledt w Górnej Austrii, co wymusiło reakcję służb. Specjaliści uśpili zwierzę, założyli mu nadajnik GPS i wypuścili na skraju lasu na granicy czesko-austriackiej.

W Szumawie, gdzie zwierzę zostało wypuszczone, żyje około 10-20 łosi. Służby mają nadzieję, że Emil dołączy do nich, zamiast kontynuować swoją wędrówkę.