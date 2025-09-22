​Niemal na gorącym uczynku policjanci z Lidzbarka Warmińskiego zatrzymali 72-letniego mieszkańca Gdańska, który od 14 lat okradał mieszkania. W ręce mundurowych złodziej wpadł tuż po tym, jak okradł mieszkanie w Zielonej Górze. Służby szacują, że od 2011 roku włamał się do blisko 70 lokali. Mężczyzna usłyszał w sumie 8 zarzutów, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator chciał jego aresztowania, lecz sąd zastosował wobec złodzieja policyjny dozór.

Policjanci zatrzymali 72-letniego gdańszczanina. Mężczyzna przez 14 lat okradł prawie 70 mieszkań (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

O końcu trwającej od 14 lat działalności przestępczej 72-letniego mężczyzny policja z Lidzbarka Warmińskiego poinformowała w poniedziałek. Mężczyźnie przedstawiono 8 zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem, a także usiłowania dokonania kradzieży do mieszkań w Lidzbarku Warmińskim i Zielonej Górze.

Policja: 72-latek okradł blisko 70 mieszkań

Jak ustalili policjanci gdańszczanin jest podejrzewany o dokonanie kradzieży z włamaniem do około 70 mieszkań na terenie całego kraju.

Okradał mieszkania. Policja zatrzymała 72-latka KPP Lidzbark Warmiński / Policja

Śledczy planują zatrzymanemu przedstawienie kolejnych zarzutów. Prokurator chciał jego aresztowania, ale sąd zastosował wobec złodzieja dozór policji. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna jeździł po całym kraju autem typując osiedla dobre do dokonania kradzieży. Gdy wybrał osiedle jeździł po nim rowerem i typował konkretne mieszkania, do których się włamywał.

Mieszkaniec Gdańska kradł m.in. monety kolekcjonerskie, biżuterię, zegarki i pieniądze. Zdaniem policji z Lidzbarka złodziej działał w ten sposób od 2011 roku, nic nie wskazuje na to, by miał wspólników - działał w pojedynkę.

Tak policja wpadła na trop złodzieja

Policja przyznała, że na trop seryjnego złodzieja wpadła, gdy wyjaśniała sprawę włamania do mieszkania w Lidzbarku Warmińskim z 2016 roku. Najpierw policjanci ustalili, że złodziej jest mieszkańcem Gdańska, następnie przez rok zdobywali na jego temat informacje. Zatrzymali go w połowie września w Zielonej Górze niemal na gorącym uczynku. Chwilkę po tym, gdy dokonał włamania do kolejnego mieszkania. "Mężczyzna w chwili zatrzymania był zaskoczony, miał przy sobie narzędzia, za pomocą których pokonywał zabezpieczenia drzwi wejściowych do mieszkań oraz rzeczy pochodzące z włamania" - podano w policyjnym komunikacie.

Inne ukradzione przedmioty policja zabezpieczyła w mieszkaniu złodzieja. 72-latek w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa.