Pralka to jedno z tych urządzeń, bez których trudno sobie dziś wyobrazić codzienne funkcjonowanie. Zwłaszcza w większych gospodarstwach domowych, gdzie sterty ubrań, pościeli i ręczników potrafią rosnąć w oczach, pokusa uruchomienia kilku cykli prania jeden po drugim jest naprawdę spora. Ale czy takie intensywne eksploatowanie pralki to na pewno dobry pomysł?

Eksperci radzą, by między cyklami prania zrobić przynajmniej 20-minutową przerwę / Zdjęcia ilustracyjne / Shutterstock

Nowoczesna technologia, stare nawyki

Dobra wiadomość na początek: jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem nowoczesnej pralki (wyprodukowanej po 2015 roku), masz trochę mniej powodów do obaw. Dzisiejsze urządzenia wyposażone są w zaawansowane czujniki i mechanizmy zabezpieczające, które skutecznie chronią silnik oraz elektronikę przed przegrzaniem. To oznacza, że kilka cykli z rzędu nie powinno doprowadzić do awarii z dnia na dzień.

Jednak właściciele starszych modeli powinni zachować czujność. Pralki sprzed dekady i starsze często nie mają tak wydajnych systemów chłodzenia. Kilka wsadów z rzędu, szczególnie przy wysokich temperaturach (60 stopni i więcej), może spowodować przegrzanie silnika lub elektroniki, a w konsekwencji - kosztowną usterkę. Eksperci radzą, by między cyklami prania zrobić przynajmniej 20-minutową przerwę, pozwalając urządzeniu ostygnąć.

Nawet nowa pralka potrzebuje przerwy

Nawet jeśli korzystasz z nowoczesnego sprzętu, warto pamiętać, że każda pralka ma swoją wytrzymałość. Intensywna eksploatacja, zwłaszcza bez regularnych przerw, może przyspieszyć zużycie kluczowych elementów. To z kolei skraca żywotność urządzenia i może przysporzyć nieplanowanych wydatków na naprawy. Chwila wytchnienia pomiędzy praniami to prosty sposób na wydłużenie życia naszej pralki.

Jak jeszcze zadbać o pralkę? Oto kilka prostych zasad:

nie przeciążaj bębna - przeładowanie pralki to prosta droga do uszkodzenia łożysk i nierównomiernej pracy urządzenia.

przestrzegaj zaleceń producenta - zbyt wysoka temperatura prania czy nieodpowiednie środki piorące mogą przyspieszyć zużycie pralki.

po praniu zostaw otwarte drzwi - to pozwoli na cyrkulację powietrza i zapobiegnie powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.

pranie tylko pełnych wsadów - to nie tylko oszczędność wody i prądu, ale i mniejsze zużycie urządzenia.

regularne czyszczenie i odkamienianie - to podstawa, by pralka działała sprawnie przez lata.



