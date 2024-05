Na niecodzienny pomysł wpadł właściciel zoo w Chinach, aby przyciągnąć więcej odwiedzających. W ogrodzie brakowało pand, dlatego pracownicy postanowili wystylizować psy w taki sposób, by wyglądały jak pandy. Zwierzęta zostały umieszczone w specjalnym wybiegu. Zabieg chińskiego ogrodu nie spodobał się jednak odwiedzającym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zwierzaki zostały specjalne wystylizowane w ramach akcji zoo w chińskim Taizhou w prowincji Jiangsu. Wszystko po to, by przyciągnąć więcej gości. Zdjęcia i filmy z psami udającymi pandy szybko trafiły do sieci.