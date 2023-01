Możemy uczyć się od nich dystansu i pozytywnego podejścia do życia, czerpać z ich wiedzy w różnych dziedzinach - także dotyczących mody i urody. Ludzi w dojrzałym wieku - autentycznych, barwnych i zarażających optymizmem - jest w polskim internecie coraz więcej. "Kiedyś wydawało nam się, że social media i nasze babcie i dziadkowie to są dwa odrębne światy. Seniorów nie interesowało, co tam się dzieje. Teraz widać, że są obecni w social mediach i można podać wiele ciekawych przykładów. Najstarszą influencerką na świecie na Instagramie jest 96-letnia Polka" - mówi dr Miłosz Babecki, medioznawca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przykładów tzw. granfluencerów jest więcej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wizerunek seniorów w social mediach zmienił się w ostatnich latach, ponieważ babciami i dziadkami zostają już osoby, które wychowały się na telefonach, gadżetach, a więc sprawniej poruszają się po internecie. Seniorzy, których określa się mianem "generacji silver", pierwszy raz na dużą skalę mediami społecznościowymi zainteresowali się poprzez portal Nasza-Klasa, gdzie każdy szukał znajomych z dawnych lat. Obecnie ta funkcja znajdywania się na portalach społecznościowych również jest obecna, ale gdy już każdy każdego znalazł, seniorzy zaczęli chętniej komentować różne rzeczy, doradzać, pokazywać to, co potrafią robić najlepiej. Widać ich na każdej platformie społecznościowej - mówi Babecki. Gdy skończyła 92 lata, zapragnęła mieć konto na Instagramie Najstarszą influencerką na świecie na Instagramie jest Polka, to jest pani Ania, ma 96 lat, niedawno obchodziła urodziny. W wieku 85 lat postanowiła zmienić swoje życie i wyemigrowała do Wielkiej Brytanii. W wieku 92 lat stwierdziła, że chce mieć konto na Instagramie. Komentuje tam otaczającą ją rzeczywistość, tworzy własne treści i ma ponad 90 tysięcy obserwujących - mówi dr Miłosz Babecki, medioznawca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pani Ania ma konto o nazwie "Życie zaczyna się po 90." i ponad 90 tys. obserwujących. W przeszłości, przez 30 lat pracowała jako celniczka. Wspomnieniami m.in. z tamtego czasu dzieli się właśnie na Instagramie. To nie była łatwa praca, bo pracowało się przez okrągły rok. (...) Bez względu na to, jaka była pogoda, czy upał, czy deszcz, chlapa bądź śnieżyca, trzeba było wyjść do samochodów i podróżnych. Ale powiem Wam, że ja te pracę uwielbiałam - kiedy świat wokół był taki szarobury, to ta moja praca to było prawdziwe okno na świat. Zdarzali się podróżni z całego świata, czasem były bardzo zabawne, a nawet śmieszne sytuacje - czytamy we wpisie pani Ani. Instagram Post Na profilu pani Ani pojawia się też wiele postów nawiązujących do sytuacji w Polsce i na świecie - np. zakazu aborcji czy dyskryminacji osób LGBT. Instagram Wideo (IGTV) Seniorka jest obdarzona ogromnym poczuciem humoru. Ma do siebie spory dystans. Jeden z wpisów rozpoczęła zdaniem: Dawno się nie pokazywałam Wam, bo nie miałam nic mądrego do powiedzenia, a oglądając innych, którzy wygadują potworne głupoty (nawet dokładnie w tej chwili), lepiej sobie takiego wstydu oszczędzić... Profil seniorki obfituje w wiele podobnych, optymistycznych treści. Niedawno pojawił się na nim filmik z urodzin:

Instagram Post Furorę na Instagramie robi też Beata Borucka, znana w social mediach jako Mądra Babcia. Ma troje wnucząt i jak czytamy w opisie jej konta - próbuje być mądrą babcią: Wciągnęłam w to już ponad 350K babć. Opanowałyśmy Facebook, teraz pora na Insta. Pani Beata jest też autorką bloga, na którym można znaleźć liczne "spostrzeżenia, wskazówki, refleksje i odpowiedzi na wiele pytań, towarzyszących nowej roli, jaką jest bycie babcią". Jest refleksyjnie, wesoło, kontrowersyjnie, inspirująco i... całkiem nie babciowo! - zapewnia pani Beata. Instagram Post Instagram Post Pani Irena została influencerką, gdy skończyła 65 lat. Prowadzi instagramowe konto o nazwie "Kobieta zawsze młoda". Zachwyca urodą, świetnym stylem i charyzmą. Stanowi inspirację nie tylko dla seniorów. Jak sama powtarza, pokazuje, że "młodość to stan umysłu, a aktywność sportową można rozpocząć w każdym wieku". Instagram Post Instagram Wideo Jedną z najbardziej znanych granfluencerek w sieci jest Elżbieta Klepacka. Prowadzi profil, na którym pojawiają się posty dotyczący zdrowia, mody, urody, kulinariów, i podróży. Instagram Post Jednym z najpopularniejszych blogerów modowych na Instagramie jest Jan Adamski. Swoją pasją zaczął dzielić się w internecie - w tym w mediach społecznościowych - będąc już na emeryturze. W notce o sobie, którą zamieścił na swoim blogu, czytamy: Nie jestem - i nie chcę być - żadną wyrocznią. Wyrażam tu tylko swoje opinie, z którymi można się zgadzać lub nie. Uważam, że pogoń za modą jest bezcelowa; najważniejszy jest styl, który jest drogą do uzewnętrznienia swojej osobowości. Ja sam preferuję styl oparty na klasycznej męskiej elegancji, ale jestem też otwarty na inne. Na Instagramie możemy podziwiać bardzo gustowne stylizacje pana Jana: Instagram Post Zobacz również: Nietypowe gwiazdy Instagrama. Mają ponad 80 lat, a ich stylizacje budzą podziw