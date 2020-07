Blisko 360 tysięcy obserwujących w ciągu zaledwie miesiąca - tylu fanów udało się zdobyć na Instagramie pewnemu starszemu małżeństwu z Tajwanu. Para pozuje do zdjęć w nietypowych zestawach ciuchów - wszystkie rzeczy to ubrania, których nie odebrali klienci pralni należącej do małżeństwa.

