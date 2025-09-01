Pękające pomidory? To nie koniec świata!

Pękające pomidory to problem, z którym zmaga się niemal każdy ogrodnik - zarówno amator, jak i doświadczony plantator. Choć widok popękanych owoców potrafi zepsuć humor, warto wiedzieć, że przyczyny tego zjawiska są dobrze znane i w większości przypadków można im zapobiegać.

Dlaczego pomidory pękają? Poznaj przyczyny i sprawdzone sposoby na zdrowe plony / Shutterstock

Nierówne podlewanie - najczęstszy winowajca

Pomidory to rośliny, które uwielbiają wodę, ale jeszcze bardziej cenią sobie jej regularność. Najczęstszą przyczyną pękania skórki owoców jest właśnie nierówne podlewanie. Gdy przez kilka dni rośliny mają sucho, a potem nagle dostają dużą dawkę wody - czy to z konewki, czy w wyniku letniego, intensywnego deszczu - owoce zaczynają gwałtownie chłonąć wodę. Nadmiar wilgoci trafia prosto do miąższu, który rozrasta się szybciej niż elastyczna, ale jednak ograniczona skórka pomidora. Efekt? Pęknięcia, które pojawiają się najczęściej na najbardziej dojrzałych owocach.

To zjawisko nie omija ani roślin uprawianych w gruncie, ani tych w szklarniach. Warto wiedzieć, że pęknięte pomidory należy zebrać jak najszybciej - uszkodzona skórka to otwarte wrota dla bakterii, które mogą szybko zepsuć owoc.

Pęknięcia nie zawsze są powodem do niepokoju

Pękające pomidory to nie zawsze sygnał, że z uprawą dzieje się coś złego. Często jest to po prostu efekt okoliczności - wyjazdu właściciela, który podlewał więcej "na zapas", albo odwrotnie - ograniczenia podlewania przez kilka dni. W wielu przypadkach to właśnie najbardziej dojrzałe cienkoskórne odmiany są najbardziej podatne na pękanie.

Warto pamiętać, że nawet popękane pomidory nadają się do jedzenia. Wystarczy je szybko zebrać, a jeśli nie planujemy ich natychmiast spożyć - można je z powodzeniem zamrozić lub przerobić na sos. Pękanie nie wpływa na smak i wartości odżywcze pomidorów, a jedynie na ich wygląd.

Pamiętajmy, że pękanie pomidorów to naturalny proces, który świadczy o tym, że owoce dojrzały i są gotowe do spożycia / Shutterstock

Inne czynniki wpływające na pękanie pomidorów

Nierówne podlewanie to nie jedyna przyczyna pękania skórki. Na stan owoców wpływa także grubość ich skórki, która zależy od odmiany, sposobu nawożenia oraz warunków wzrostu. Cienka skórka, choć pożądana ze względu na smak i konsystencję, jest bardziej podatna na uszkodzenia.

Pękanie pomidorów może być także efektem nagłych wahań temperatury - zwłaszcza jesienią, gdy noce są chłodniejsze, a dni wciąż gorące. W takich warunkach trudno o zupełnie stabilny mikroklimat, szczególnie w uprawach gruntowych i na balkonach.

Choć nie zawsze można całkowicie uniknąć pękania owoców, istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by zminimalizować to ryzyko:

Regularne podlewanie - staraj się podlewać pomidory codziennie o podobnej porze, utrzymując stałą wilgotność gleby.

- staraj się podlewać pomidory codziennie o podobnej porze, utrzymując stałą wilgotność gleby. Unikaj nadmiernego podlewania po okresie suszy - lepiej podlewać częściej, ale mniejszymi porcjami.

- lepiej podlewać częściej, ale mniejszymi porcjami. Wybieraj odmiany z grubszą skórką - są one mniej podatne na pękanie, choć nie każdemu odpowiada ich smak.

- są one mniej podatne na pękanie, choć nie każdemu odpowiada ich smak. Stosuj ściółkowanie - warstwa słomy lub agrowłókniny pomaga utrzymać wilgoć w glebie i zapobiega jej nagłym wahaniom.

- warstwa słomy lub agrowłókniny pomaga utrzymać wilgoć w glebie i zapobiega jej nagłym wahaniom. Zadbaj o równomierne nawożenie - zbyt duża dawka nawozu azotowego w krótkim czasie może osłabić skórkę owoców.

Pękające pomidory? To nie koniec świata!

Choć popękane pomidory mogą nie prezentować się idealnie na talerzu, to wciąż są doskonałym surowcem do domowych przetworów, mrożenia czy suszenia. Coraz popularniejsze stają się domowe suszarki, w których można przygotować aromatyczne suszone pomidory. Warto je później zamarynować w dobrej oliwie z ziołami - taki przysmak zachwyci każdego miłośnika kuchni śródziemnomorskiej.

Pamiętajmy, że pękanie pomidorów to naturalny proces, który świadczy o tym, że owoce dojrzały i są gotowe do spożycia. Zamiast się martwić - korzystajmy z uroków sezonu i cieszmy się smakiem świeżych, domowych pomidorów!