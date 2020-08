16 miejsc - po jednym w każdym województwie. Google przedstawił listę laureatów Złotych Pinezek. To największe atrakcje turystyczne w Polsce, wybrane przez użytkowników aplikacji Google Maps.

Złota Pinezka to wyróżnienie dla najbardziej docenionych przez użytkowników Google'a miejsc w całej Polsce. W każdym województwie wybrano najwyżej ocenianą atrakcję turystyczną z grupy 5 miejsc o największej liczbie zgromadzonych ocen.

Złote Pinezki - lista wyróżnionych miejsc w każdym z województw:

- Wały Chrobrego (województwo zachodniopomorskie);

- Zamek w Malborku (województwo pomorskie);

- Żywe Muzeum Piernika (województwo kujawsko-pomorskie);

- Mosty w Stańczykach (województwo warmińsko-mazurskie);

- Pałac Branickich w Białymstoku (województwo podlaskie);

- Łazienki Królewskie (woj. mazowieckie);

- Pasaż Róży (województwo łódzkie);



- Park Cytadela (województwo wielkopolskie);

- Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie (województwo lubuskie);

- ZOO Wrocław Afrykarium (województwo dolnośląskie);

- Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (województwo opolskie);

- Kopalnia Guido (województwo śląskie);

- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (województwo świętokrzyskie);

- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (województwo lubelskie);

- Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (województwo podkarpackie);

- Zamek Królewski na Wawelu (województwo małopolskie).

Wały Chrobrego w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)

Wizytówką Szczecina są Wały Chrobrego. Tarasy widokowe mają 500 metrów długości i leżą 19 metrów nad poziomem brzegu odrzańskiego. Można stąd podziwiać panoramę prawego brzegu Odry. Wały Chrobrego mają już ponad 12 000 opinii na Mapach Google, a średnia ocen to aż 4,7.

Zamek w Malborku (woj. pomorskie)

Zamek w Malborku był wznoszony w kilku etapach od 1280 do połowy XV w. przez zakon krzyżacki. W latach 1309-1457 był siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz Prus Zakonnych, a w latach 1457-1772 rezydencją królów Polski. W 1997 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od 1961 mieści się nim siedziba Muzeum Zamkowego w Malborku. Ma blisko 30 tys. opinii w Mapach Google. Średnia ocen to 4,8.

Żywe Muzeum Piernika w Toruniu (województwo kujawsko-pomorskie)

Toruńskie Żywe Muzeum Piernika to pierwsza tego typu interaktywna placówka w Europie. Istnieje od 2006 roku i mieści się w samym centrum miasta - na ulicy Rabiańskiej 9. W muzeum można przenieść się do XVI-wiecznej piernikarni, by pod okiem Mistrza Piernikarskiego własnoręcznie wykonać tradycyjnego piernika, ale także zobaczyć manufakturę z początku XX wieku, gdzie każdy chętny może ozdobić piernik lukrem. Muzeum ma ponad 5,8 tys. opinii w Mapach Google. Średnia ocen to 4,8.

Mosty w Stańczykach (województwo warmińsko-mazurskie)

Zabytkowe mosty nad rzeką Błędzianką, nazywane "akweduktami Puszczy Rominckiej", są położone w pobliżu wsi Stańczyki, na nieczynnej i linii kolejowej Gołdap - Żytkiejmy. Zostały zbudowane w latach 1912-1918. Dwa równoległe mosty są jednymi z najokazalszych w Polsce, mają 36,5 m wysokości i 180 m długości. Obecnie są wykorzystywane przez entuzjastów sportów ekstremalnych do skoków na bungee. Mosty mają ponad 3,2 tys. opinii w Mapach Google. Średnia ocen to 4,6.

Pałac Branickich w Białymstoku (województwo podlaskie)

Pałac Branickich w Białymstoku to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w stylu późnobarokowym. Często określany jest mianem "Wersalu Podlasia", "Wersalem Północy", a także "Polskim Wersalem". Początki pałacu sięgają XVI wieku. Pałac został zniszczony w 1944, odbudowany w latach 1946-1960. Obecnie mieści się w nim siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma ponad 5,8 tys. opinii w Mapach Google. Średnia ocen to 4,7.

Łazienki Królewskie w Warszawie (woj. mazowieckie)

Muzeum Łazienki Królewskie to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Można tu odpocząć, odwiedzając takie perły europejskiej architektury, jak Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki, Biały Dom - unikatowy w polskiej skali zabytek XVIII-wiecznej architektury rezydencjonalnej, Wodozbiór, najbardziej efektowny budynek, jaki powiązać można z technicznymi rozwiązaniami nowożytnych inżynierów czy malowniczo położony Amfiteatr. W Łazienkach znajdują się też 4 ogrody: Królewski, Romantyczny, Modernistyczny oraz Chiński. Łazienki mają ponad 45 tys. opinii w Mapach Google. Średnia ocen to 4,7.

Pasaż Róży (województwo łódzkie)

Pasaż Róży w Łodzi to miejsce magiczne - podkreśla reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Niepozorna brama prowadzi na podwórko przy ul. Piotrkowskiej 3, gdzie budynki zostały dokładnie pokryte kawałkami drobnych, nieregularnie ciętych luster. Kwadraty, trójkąty i inne kształty układają się w mozaikę. Zwiedzający to miejsce podziwiają grę słońca w odłamkach szkła i próbują się przejrzeć w kawałkach luster. Te układają się... w róże, oczywiście.

Autorką artystycznego projektu jest Joanna Rajkowska, która tworzyła go razem ze studentami łódzkiej ASP. Inspiracją do powstania Pasażu Róży jest osobista historia artystki. Jej córka, Róża, poważnie chorowała i straciła wzrok. Na szczęście historia ma szczęśliwe zakończenie. Róża już widzi, a pasaż ma przybliżyć zwiedzającym fizjologię procesu widzenia. Lustrzana mozaika to odwołanie do siatkówki, wyściełającej wnętrze oka. Tak szczelnie, jak szczelnie lustra wyściełają fasadę budynków.

Zwiedzając Pasaż Róży przekonacie się, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje. Warto zabawić tam chwilę dłużej, a nawet zajrzeć nocą, kiedy kamienica będzie świecić srebrzystym, odbitym blaskiem księżyca - podpowiada Magdalena Grajnert. Pasaż Róży ma blisko 3,6 tys. opinii w Mapach Google i średnią ocen 4,7.

Park Cytadela w Poznaniu (województwo wielkopolskie)

Park Cytadela to największy park miejski w Poznaniu. Zajmuje powierzchnię 100 ha Zbudowany został w latach 1963-1970 na terenie dawnego Fortu Winiary. W pozostałościach tej twierdzy mieści się obecnie Muzeum Uzbrojenia oraz Muzeum Armii "Poznań". Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów parku jest oddany do użytku w 1986 r. "Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami". W 2002 roku na jego terenie stanęła również instalacja jednej z najsłynniejszych polskich rzeźbiarek Magdaleny Abakanowicz pt. "Nierozpoznani". Ma ponad 11,8 tys. opinii w Mapach Google, a średnia ocen to 4,8.



Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie (województwo lubuskie)

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie to jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. Obecnie są rezerwatem nietoperzy. Podziemne korytarze mają łącznie około 32-35 km długości. Eskapada po podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zaczyna się w bunkrze nr 717. Trwa trzy godziny i kończy się w schronie 719, gdzie na zwiedzających czeka zapadnia, która broniła dostępu do obiektu. Muzeum ma blisko 3,4 tys. opinii w Mapach Google. Średnia ocen to 4,8.

ZOO Wrocław Afrykarium (województwo dolnośląskie)

Afrykarium otwarto 26 października 2014 roku. To pierwsze w Polsce oceanarium oraz jedyne na świecie, które poświęcone jest faunie i florze jednego kontynentu. Główna myśl przewodnia całego Afrykarium to prezentacja różnorodnych ekosystemów związanych ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu, pod ogólnym hasłem "życiodajne wody Afryki". Ma ponad 25 tys. opinii w Mapach Google. Średnia ocen to 4,8.

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (województwo opolskie)

Filharmonia mieści się w samym centrum miasta, tuż przy malowniczym Kanale Młynówka. Budynek Filharmonii to wyremontowana w 2006 r. sala koncertowa z 495 miejscami, sala kameralna mieszcząca 120 słuchaczy oraz foyer o powierzchni 168 metrów kwadratowych. Różnorodny repertuar, który można tu usłyszeć - od muzyki symfonicznej i operowej przez kameralną, musical, jazz, poezję śpiewaną czy inne rodzaje muzyki popularnej - łączy światowy poziom wykonania. Oprócz doznań artystycznych miejsce oferuje również przestrzeń do spotkań towarzyskich - w rozbudowanym gmachu Filharmonii funkcjonuje współpracująca ze sceną klubową restauracja. Filharmonia ma już ponad 1300 opinii na Mapach Google, a średnia ocen wynosi 4,8.



Kopalnia Guido (województwo śląskie)

Nieczynna kopalnia węgla kamiennego mieści się w Zabrzu. Turyści mogą ją zwiedzać na poziomach 170, 320 i 355 . Podczas zwiedzania można natrafić na węgiel co najmniej cztery razy i to w zupełnie surowej formie pokładu o grubości nawet do dwóch metrów. Zwiedzający mają również okazję przyjrzeć się z bliska, jak pracują potężne maszyny do urabiania skał i węgla. Na Mapach Google dostała ponad 6,5 tys. opinii, a średnia ocen to 4,8.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (województwo świętokrzyskie)

To ruiny powstałej w latach 1627-1644 rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. Do budowy zużyto: 11 tysięcy ton piaskowca kwarcytowego ( miejscowego), 300 metrów sześciennych piaskowca kunowskiego, 30 tysięcy dachówek, 200 tysięcy cegieł, 500 ton wapna palonego, 5 tysięcy metrów sześciennych piasku oraz marmury, alabastry i egzotyczne drewno. Dla uzyskania wodoodpornej zaprawy dodano ponoć do wapna białka z miliona jaj kurzych. Sala jadalna w wieży miała ponoć szklany strop, przez który widać było akwarium z egzotycznymi rybkami. W podziemiach wieży znajduje się do dziś źródełko dające wodę o nazwie Krzyżtopożanka, mającą wyjątkowe własności smakowe a nawet lecznicze. W prawej stajni panują znakomite warunki akustyczne. Są tak doskonałe, że budzą zachwyt znawców, którzy sugerują właścicielom obiektu organizację koncertów. Zamek Krzyżtopór ma w Mapach Google ponad 7,1 tys. opinii i średnią ocen 4,7.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (województwo lubelskie)

Późnobarokowa rezydencja magnacka to dawna siedziba arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamoyskich. Leży we wsi Kozłówka, w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Za projekt pałacu odpowiada prawdopodobnie włoski architekt Józef II Fontana, któremu rezydencja zawdzięcza swój późnobarokowy styl. Rezydencja przetrwała wojnę i zachowała wystrój z przełomu XIX i XX wieku. W maju 2007 roku zespół pałacowo-parkowy został wpisany na listę Pomników historii. Muzeum ma ponad 3,7 tys. opinii w Mapach Google i średnią ocen 4,8.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (województwo podkarpackie)

To pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce założone po II wojnie światowej. Park etnograficzny zajmuje powierzchnię 38 ha. Muzeum otwarte jest przez cały rok. Na obszarze skansenu prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat wraz z Podkarpaciem. Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne. Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku. Muzeum ma blisko 4,5 tys. opinii w Mapach Google i średnią ocen 4,7.



Zamek Królewski na Wawelu (województwo małopolskie)

W roku 1306 wkroczył na Wawel książę kujawski Władysław Łokietek (1306-1333), który w roku 1320 koronował się w krakowskiej katedrze. Była to pierwsza odnotowana w źródłach koronacja polskiego władcy na wawelskim wzgórzu. Grób Łokietka w katedrze zapoczątkował krakowską nekropolię polskich władców. Ostatni z rodu Piastów, Kazimierz Wielki (1333-1370), doprowadził Wawel do niebywałej świetności. Wprowadzenie na tron w roku 1385 Jadwigi z rodu węgierskich Andegawenów i jej małżeństwo z księciem litewskim Władysławem Jagiełłą (1386-1434) zapoczątkowały kolejny okres świetności Wawelu. Ostatni z Jagiellonów, Zygmunt II August (1548-1572), wzbogacił wnętrza zamkowe o znakomitą kolekcję arrasów utkanych w Brukseli. W "złotym" okresie kultury polskiej Wawel stał się jednym z głównych w Europie ośrodków humanizmu. Dla dziejów wzgórza istotne znaczenie miało panowanie Zygmunta III Wazy (1587-1632), za którego sprawą po pożarze zamku w roku 1595 odnowiono spalone skrzydło budowli w stylu wczesnobarokowym. Przeniesienie się dworu monarszego do Warszawy spowodowało powolne, lecz stałe pogarszanie się kondycji zamku.

Po utracie niepodległości przez Polskę w roku 1795 ostatecznie przeszedł w ręce Austriaków. Nowi gospodarze zamienili zamek i część innych zabudowań świeckich na lazaret wojskowy, a niektóre budynki, w tym także kościoły, wyburzyli. W odrodzonej w roku 1918 Polsce zamek pełnił funkcję reprezentacyjnej rezydencji głowy państwa oraz muzeum wnętrz historycznych. W okresie niemieckiej okupacji na Wawelu mieszkał hitlerowski gubernator generalny Hans Frank. Po wojnie gospodarzami wzgórza stały się instytucje: Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu (od 1994 Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki), Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu (do 1985) oraz Zarząd Bazyliki Metropolitalnej na Wawelu.

W Zamku można podziwiać nie tylko bogate kolekcje obrazów, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany czy mebli, ale także wybrać się na krótką podróż w czasie i zobaczyć jak wyglądały królewskie komnaty w okresie renesansu i baroku. Ma ponad 99 tys. opinii w Mapach Google i średnią ocen 4,7.