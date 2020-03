​Po 14 latach renowacji ponownie otwarto dla turystów grobowiec Dżesera, pierwszą zbudowaną w Egipcie piramidę - poinformowało egipskie ministerstwo ds. starożytności.

Piramida Dżesera znów otwarta dla turystów / KHALED ELFIQI / PAP/EPA

Zbudowana 4700 lat temu piramida Dżesera, pierwszego króla z III dynastii z okresu Starego Państwa, przeszła remont za prawie 6,6 mln dolarów.



Dziś świętujemy zakończenie projektu (...) utrzymania i odrestaurowania pierwszej i najstarszej wciąż istniejącej piramidy w Egipcie - powiedział minister ds. starożytności Chalid el-Anani. Piramidę zbudował pierwszy znany z imienia architekt Imhotep. Jesteśmy pełni podziwu wobec tego, jak udało mu się stworzyć tę budowlę, która stoi od 4700 lat - dodał.



Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jest to dziedzictwo Egiptu, ale dobrze wiemy, że jest to też dziedzictwo świata i bardzo nam zależy na jego zachowaniu - powiedział premier Egiptu Mustafa Kamal el-Madbuli, podkreślając, że odbudowa piramidy Dżesera to tylko jedna z renowacji przeprowadzanych w kraju.





Prace restauracyjne pierwszej wybudowanej w Egipcie piramidy zostały przerwane w 2011 roku po rewolucji, w wyniku której obalono prezydenta Hosniego Mubaraka. Wznowiono je pod koniec 2013 roku.



Położony w Sakkarze grobowiec to piramida schodkowa, składająca się z sześciu segmentów. Ma wysokość 62,5 metra.