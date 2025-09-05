Dwójka młodych ludzi usłyszała zarzuty po rozlaniu kwasu masłowego i czerwonej cieczy na terenie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Informacje w tej sprawie przekazała Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód. Szkody oszacowano na 6 tysięcy złotych.

W trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach aktywiści oblali płynem stanowisko izraelskich firm / Adam Burakowski / East News

Według ustaleń śledczych 25-letni Radomir M. i 20-letnia Aleksandra S. mieli wspólnie oblać kwasem masłowym i czerwoną cieczą wykładzinę podłogową jednej z hal wystawienniczych. Szkody oszacowano na 6 tys. zł. Do incydentu doszło na stoisku izraelskiej firmy Elbid Systems.

Nie przyznali się do winy

Jak przekazał w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, oboje podejrzani nie przyznali się do winy i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych - dozoru policyjnego i poręczenia majątkowego. Dodatkowo wobec Radomira M. orzeczono zakaz opuszczania kraju.

Czyn, o który są podejrzani, zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prokuratura zaznacza, że choć oblane zostało również stoisko jednej z izraelskich firm, jego właściciel nie złożył formalnego wniosku o ściganie - dlatego zarzuty dotyczą wyłącznie mienia należącego do Targów Kielce.

Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie w jednej z hal Targów Kielce. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała na miejscu 20-letnią kobietę i 25-letniego mężczyznę, których przekazano policji. W oświadczeniu Targi Kielce poinformowały, że na miejscu pojawiła się Państwowa Straż Pożarna oraz specjalistyczna grupa chemiczna, która nie stwierdziła zagrożenia dla zdrowia uczestników.

Firmy z Izraela w Kielcach

W trwających targach MSPO w Kielcach uczestniczy kilkanaście firm z Izraela - jednego z globalnych liderów w branży zbrojeniowej. Ich obecność wzbudziła kontrowersje w związku z izraelskimi działaniami militarnymi w Strefie Gazy, które spotykają się z międzynarodową krytyką.

W ostatnich miesiącach udział izraelskiego przemysłu zbrojeniowego w targach był kwestionowany również za granicą - m.in. podczas paryskich Eurosatory i Paris Air Show. W Kielcach swoje stoiska wystawiły m.in. Elbit, Rafael Defense Systems i IAI, co spotkało się z protestem środowisk propalestyńskich oraz lewicy, w tym partii Razem.

Krytycy przypominają m.in. atak izraelskiej armii na konwój organizacji World Central Kitchen, w którym zginął polski wolontariusz. Według doniesień, miał w nim zostać użyty dron firmy, której stoisko zostało oblane czerwonym płynem.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251 Izraelczyków. Od rozpoczęcia konfliktu w nieustannie trwającym izraelskim odwecie zginęło ponad 61 tys. Palestyńczyków.