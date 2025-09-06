To najdroższy przedmiot związany z uniwersum "Gwiezdnych wojen", jaki kiedykolwiek sprzedano na licytacji - przekazał londyński dom aukcyjny Propstore. Miecz świetlny Dartha Vadera został sprzedany na aukcji w Los Angeles za 3,6 mln dolarów. Na tej aukcji sprzedano jeszcze m.in. bicz Indiany Jonesa i tabliczkę z napisem "Peron 9 3/4" z serii filmów Harrym Potterze

Miecz świetlny Dartha Vadera osiągnął zawrotną kwotę. / TOLGA AKMEN / PAP/EPA

Miecz świetlny Dartha Vadera, postaci z filmowej serii "Gwiezdne wojny", osiągnął na aukcji zawrotną kwotę - 3,6 miliona dolarów.

To oczywiście jeden z najbardziej rozpoznawalnych rekwizytów w historii kina. Pojawił się m.in. w filmach "Imperium kontratakuje" oraz "Powrót Jedi".

Fanowska miłość musiała być ogromna, by na filmowy rekwizyt wysupłać aż taką kwotę. Ta cena świadczy o nieprzemijającej sile oddziaływania "Gwiezdnych wojen" oraz pasji fanów i kolekcjonerów, którzy postrzegają takie artefakty jako kamienie milowe współczesnej mitologii - powiedział dyrektor Propstore Brandon Alinger.

Wideo youtube

Dodajmy, że w lorda Vadera - czarny charakter w pierwszych trzech, jeśli chodzi o daty powstania częściach "Star Wars", wcielał się aktor David Prowse.

Miecz świetlny Dartha Vadera został sprzedany za 3,6 mln dolarów. / East News

Miecz Dartha Vadera sprzedano w czwartek podczas trwającej trzy dni aukcji rekwizytów i pamiątek filmowych. Do tej pory sprzedano m.in.:

bicz, pas i kabura wykonane dla Harrisona Forda na potrzeby filmu "Indiana Jones i ostatnia krucjata" z 1989 r. (za 485,1 tys. dolarów),

tabliczka z napisem "Peron 9 3/4" z filmów o czarodzieju Harrym Potterze (138,6 tys. dolarów)

urządzenie do kasowania pamięci używane przez agentów w "Facetach w czerni" (ok. 315 tys. dolarów).