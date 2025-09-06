Po niemal trzech dekadach opuścił więzienie, do którego niesłusznie trafił. 54-letni Bryan Hooper Sr. z Minnesoty w końcu może cieszyć się wolnością. Sąd uchylił wyrok skazujący go za zabójstwo 77-letniej kobiety w 1998 roku.

Sąd potwierdził to, co Bryan Hooper, jego rodzina, bliscy i obrońcy zawsze wiedzieli: pan Hooper jest niewinnym człowiekiem - oświadczyła Mary Moriarty, prokurator hrabstwa Hennepin.

Odczuliśmy ulgę, że pan Hooper może w końcu wrócić do domu, do rodziny po 27 latach. Pragnę ponownie przeprosić jego i jego rodzinę za rolę naszego biura w tej niesprawiedliwości - podsumowała prokurator Moriarty.

Great North Innocence Project, organizacja działająca na rzecz osób niesłusznie skazanych, podała, że wyrok skazujący w dużej mierze opierał się na zeznaniach niejakiej Chalaki Young. Odsiaduje ona w Georgii wyrok za szereg przestępstw, w tym rozbój, napaść i porwanie samochodu. Przyznała się do składania fałszywych zeznań, a także do zabicia kobiety, którą Hooper miał pozbawić życia. Jej wyznanie zostało uznane za przekonujące i spójne.