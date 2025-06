Po 27 latach i 3 miesiącach we włoskiej miejscowości Villa Minozzo otwarto najdłużej dojrzewający w historii włoski ser Parmigiano Reggiano nazywany w wielu krajach parmezanem. Produkt okazał się w pełni jadalny i zachował swoje walory smakowe.

Po 27 latach i 3 miesiącach leżakowania otwarty został i pokrojony znany włoski ser Parmigiano Reggiano, fot. zdjęcie ilustracyjne / East News

Krąg wyprodukowany został w lutym 1998 roku w jednym z lokalnych zakładów serowarskich. Dziś jego wartość szacowana jest na ponad 20 tys. euro (ponad 80 tys. zł). Podczas uroczystego otwarcia i degustacji podkreślano, że to bezprecedensowe wydarzenie we Włoszech i "najstarsza serowa forma, jaka kiedykolwiek została otwarta" - zaznaczył Nicola Bertinelli, prezes konsorcjum producentów Parmigiano Reggiano.

To dowód na to, że produkt złożony wyłącznie z mleka, podpuszczki i pochodzący z tego regionu może przez dekady zachować wyśmienitą jakość. To prawdziwy klejnot natury - dodał.