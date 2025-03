Już dziś w Polsacie trzeci odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a w nim prowadząca "Lepszą Połowę Dnia" w RMF FM Ola Filipek. W poprzednim odcinku Ola wraz ze swoim partnerem Wojtkiem Kuciną zdobyli 30 pkt. Czy uda jej się powtórzyć ten sukces?

"Dancing with the Stras" Tanic z gwiazdami" / Adrian Pallash / RMF FM

W Polsacie można oglądać kolejną edycję kultowego programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Na parkiecie walczy m.in. nasza redakcyjna koleżanka Ola Filipek, której oczywiście gorąco kibicujemy!

Ola Filipek jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek RMF FM. Słuchacze pokochali ją za optymizm, uśmiech i zaangażowanie. Wraz z Mateuszem Opyrchałem prowadzi "Lepszą Połowę Dnia".

Partnerem Oli w programie Polsatu jest Wojtek Kucina. Duetowi, który otrzymał nr 11, jury po występie w pierwszym odcinku przyznało w sumie 30 punktów. Para powtórzyła ten wynik w drugim odcinku programu.

Jak myślicie, jaki taniec Ola i Wojtek zaprezentują w trzecim odcinku?

Oglądajcie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w telewizji Polsat o godz. 19:55.

"Taniec z gwiazdami 16". Jak głosować?

Głos na wybraną parę można oddać na dwa sposoby: albo wysyłając SMS z numerem pary pod numer wskazany podczas emisji show, albo instalując specjalną aplikację. Wszystkie głosy zostaną zliczone, a wyniki ogłoszone przez prowadzących na końcu odcinka.

Zachęcamy do oglądania drugiego odcinka programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w najbliższą niedzielę o godz. 19:55 w Polsacie i do głosowania na parę nr 11, czyli Olę Filipek i Wojtka Kucinę.