Amerykańska firma Mattel, we współpracy z fundacją charytatywną, stworzyła nową wersję lalki Barbie - chorą na cukrzycę typu 1. Lalka została wyposażona w glukometr i pompę insulinową. Pierwsze urządzenie monitoruje poziom cukru we krwi, drugie - podaje odpowiednią dawkę insuliny - poinformował portal CNN.

Mattel stworzył Barbie z cukrzycą typu 1 - lalka ma glukometr, pompę insulinową i aplikację monitorującą poziom cukru.

Współpraca z organizacją Breakthrough T1D - celem jest zwiększanie świadomości i wsparcie dzieci chorych na cukrzycę.

Barbie coraz bardziej inkluzywna - wcześniej pojawiły się lalki z zespołem Downa, protezą nogi czy aparatem słuchowym.

Wsparcie, edukacja i siła dla najmłodszych

W pracach nad projektem uczestniczyła organizacja Breakthrough T1D, zajmująca się dziećmi i młodzieżą chorującą na cukrzycę. W Stanach Zjednoczonych cukrzyca typu 1 została stwierdzona u około 300 tysięcy dzieci.

Lalka została zaprezentowana we wtorek. Oprócz pompy insulinowej, którą Barbie ma przypiętą do talii, posiada także stały glukometr w kształcie serca, umieszczony na ramieniu - w charakterystycznym odcieniu różu Barbie. Na wystającym z jej torebki smartfonie widnieje aplikacja pokazująca aktualne poziomy glukozy.

Możliwość przyczynienia się do zwiększenia świadomości na temat choroby, która dotyka tak wiele rodzin, jest dla nas bardzo ważna - powiedział stacji ABC Aaron J. Kowalski, dyrektor generalny Breakthrough T1D. To zaszczyt współpracować z marką, która - podobnie jak my - pokazuje dzieciom, że życie z cukrzycą typu 1 może być pełne i dawać poczucie siły - dodał.