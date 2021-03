Francja zdecydowała się zgłosić bagietkę do wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO - poinformował w piątek rząd. Wypiek wygrał z innymi potencjalnymi kandydatami - ocynkowanymi dachami Paryża oraz festiwalem wina w Arbois.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak podała agencja AFP, francuskie ministerstwo kultury miało do 31 marca zgłosić kandydata do wpisania na listę. Ostateczną decyzję o umieszczeniu bagietki na liście podejmie UNESCO jesienią 2022 r.

Jeśli to właśnie ta kandydatura odniesie sukces i zostanie wpisana na listę UNESCO, uświadomimy sobie, że praktyki żywieniowe, będące częścią wspólną codziennego życia dla dużej liczby osób, są również pełnoprawnym dziedzictwem kulturowym - przekazało ministerstwo kultury w oświadczeniu.



W komunikacie prasowym ministerstwa zwrócono uwagę, że liczba piekarni "stale spada, zwłaszcza wśród społeczności wiejskich". W 1970 r. istniało 55 tys. piekarni rzemieślniczych (jedna na 790 mieszkańców) wobec 35 tys. (jedna na 2 tys. mieszkańców) obecnie, co działa na korzyść przemysłowo produkowanych bagietek - dodano.



Prawie sto kandydatur na świecie jest włączonych co roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

We Francji, aby ubiegać się o ten prestiżowy patronat, zgłoszony obiekt (materialny jak i niematerialny) musi zostać najpierw zarejestrowany w krajowym wykazie dziedzictwa. W drugim etapie musi otrzymać ekspertyzę Komitetu ds. Dziedzictwa Etnologicznego i Niematerialnego (CPEI). Musi również jednoczyć społeczność, której dotyczy - w tym przypadku piekarzy.