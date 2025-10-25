23 kilogramy makaronu rocznie zjada średnio każdy Włoch. To najwięcej na świecie. Ponad 80 proc. mieszkańców Italii je makaron kilka razy w tygodniu, w tym jedna trzecia z nich codziennie lub prawie każdego dnia. Włosi nie jedzą jednak, tak popularnego na świecie, spaghetti bolognese. Dlaczego?
- Światowy Dzień Makaronu obchodzony jest 25 października.
- Włosi jedzą makaron kilka razy w tygodniu, a dla nich to symbol tradycji, prostoty i dumy narodowej.
- We Włoszech istnieje około 400 różnych rodzajów makaronu, a każdy kształt pasuje do określonych sosów i dań.
- Klasyczne spaghetti bolognese nie istnieje we włoskiej kuchni - w tym artykule wyjaśniamy zamieszanie z tą nazwą dania
- Informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl
25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu. To święto zostało ustanowione w 1995 roku przez 40 producentów makaronu z całego świata podczas Światowego Kongresu Makaronu w Rzymie.
Włochy zajmują pierwsze miejsce zarówno pod względem konsumpcji makaronu, jak i jego produkcji. To ponad 4 miliony ton rocznie, z czego 60 procent trafia na eksport.
To sprawia, że właśnie makaron jest prawdziwym "ambasadorem" marki made in Italy na świecie - podkreśliła agencja Ansa.
Według statystyk, ponad 80 procent Włochów je makaron kilka razy w tygodniu, w tym jedna trzecia z nich codziennie lub prawie każdego dnia.
Z sondażu przeprowadzonego z okazji sobotniego święta wynika, że dla 60 procent mieszkańców ojczyzny makaronu jest on symbolem włoskiej tradycji kulinarnej. Jak dodają, wyraża on także wartość prostoty i jest źródłem dumy narodowej oraz dobrego samopoczucia.
Prawie 80 procent Włochów twierdzi, że talerz makaronu zapewnia dobry humor i jest niezbędny w zdrowej, zrównoważonej diecie.
We Włoszech jest około 400 odmian, kształtów i typów makaronu. Jego miłośnicy wiedzą, jaki pasuje do konkretnych dodatków i sosów.
Rodzajem makaronu, który jest chyba najbardziej rozpoznawalny, są długie nitki spaghetti. Ten makaron, przygotowywany z pszenicy durum, idealnie nadaje do sosów pomidorowych, kremowego sosu carbonara czy cacio e pepe (z serem i pieprzem). To właśnie na długich nitkach spaghetti łatwo równomiernie rozprowadzić sos, dzięki czemu każdy kęs pozwala cieszyć się w pełni harmonijnym daniem.
Kolejnym klasykiem na włoskich stołach jest pochodzący z regionu Emilia-Romania makaron tagliatelle. Jego długie płaskie wstążki doskonale komponują się z nieco cięższymi sosami na bazie mięsa, jak ragù bolognese czy tymi grzybowymi. Często łączony jest również z sosami śmietanowymi z dodatkiem kurczaka.
Krótki, wydrążony makaron, taki jak penne (małe rurki) czy fusilli (świderki), doskonale komponuje się z gęstymi, bogatymi w składniki sosami, które wypełniają jego wnętrze, zarówno tymi na bazie pomidorów i mięsa, jak i tych na bazie pomidorów i warzyw.
Do zapiekanek idealnie sprawdzi się natomiast cannelloni. Ten włoski makaron, wyglądem przypominający rurki, o średnicy około 3 cm, z powodzeniem można nadziewać mięsem mielonym, całość piec z dodatkiem sosu i beszamelu. Takie danie może być ciekawą alternatywą dla klasycznej i dobrze znanej lasagne, której bazą są długie płaty makaronu.
Koneserzy przypominają od lat, że we włoskiej tradycji kulinarnej nie ma dania nazywanego spaghetti bolognese, bo ten rodzaj sosu z siekanym mięsem i pomidorami podaje się ze wstążkami (tagliatelle).
Wśród najbardziej oryginalnych kształtów makaronu jest ten autorstwa słynnego projektanta samochodów Giorgetto Giugiaro, który stworzył dwururki.
Z Sycylii pochodzi makaron o nazwie "pięć otworów", z jednym dużym i czterema małymi.
Pod Neapolem powstała pasta Vesuvio: krótkie kluski o spiralnym kształcie, który przypomina stożek tamtejszego wulkanu. Wgłębienia powodują, że bardzo dobrze łączą się z gęstymi sosami.
Są też kluski o nazwie "latające spodki", zaprojektowane w latach fascynacji UFO.