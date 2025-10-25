23 kilogramy makaronu rocznie zjada średnio każdy Włoch. To najwięcej na świecie. Ponad 80 proc. mieszkańców Italii je makaron kilka razy w tygodniu, w tym jedna trzecia z nich codziennie lub prawie każdego dnia. Włosi nie jedzą jednak, tak popularnego na świecie, spaghetti bolognese. Dlaczego?

Ponad 80 procent Włochów je makaron kilka razy w tygodniu, w tym jedna trzecia z nich codziennie lub prawie każdego dnia. / Shutterstock

Ojczyzna makaronów

Światowy Dzień Makaronu obchodzony jest 25 października.

Włosi jedzą makaron kilka razy w tygodniu, a dla nich to symbol tradycji, prostoty i dumy narodowej.

We Włoszech istnieje około 400 różnych rodzajów makaronu, a każdy kształt pasuje do określonych sosów i dań.

Klasyczne spaghetti bolognese nie istnieje we włoskiej kuchni - w tym artykule wyjaśniamy zamieszanie z tą nazwą dania

Informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl

Makaronowe statystyki

25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu. To święto zostało ustanowione w 1995 roku przez 40 producentów makaronu z całego świata podczas Światowego Kongresu Makaronu w Rzymie.

Włochy zajmują pierwsze miejsce zarówno pod względem konsumpcji makaronu, jak i jego produkcji. To ponad 4 miliony ton rocznie, z czego 60 procent trafia na eksport.

To sprawia, że właśnie makaron jest prawdziwym "ambasadorem" marki made in Italy na świecie - podkreśliła agencja Ansa.

Według statystyk, ponad 80 procent Włochów je makaron kilka razy w tygodniu, w tym jedna trzecia z nich codziennie lub prawie każdego dnia.

Z sondażu przeprowadzonego z okazji sobotniego święta wynika, że dla 60 procent mieszkańców ojczyzny makaronu jest on symbolem włoskiej tradycji kulinarnej. Jak dodają, wyraża on także wartość prostoty i jest źródłem dumy narodowej oraz dobrego samopoczucia.

Prawie 80 procent Włochów twierdzi, że talerz makaronu zapewnia dobry humor i jest niezbędny w zdrowej, zrównoważonej diecie.

We Włoszech jest około 400 odmian, kształtów i typów makaronu. Jego miłośnicy wiedzą, jaki pasuje do konkretnych dodatków i sosów.

Rodzajem makaronu, który jest chyba najbardziej rozpoznawalny, są długie nitki spaghetti. Ten makaron, przygotowywany z pszenicy durum, idealnie nadaje do sosów pomidorowych, kremowego sosu carbonara czy cacio e pepe (z serem i pieprzem). To właśnie na długich nitkach spaghetti łatwo równomiernie rozprowadzić sos, dzięki czemu każdy kęs pozwala cieszyć się w pełni harmonijnym daniem.

Kolejnym klasykiem na włoskich stołach jest pochodzący z regionu Emilia-Romania makaron tagliatelle. Jego długie płaskie wstążki doskonale komponują się z nieco cięższymi sosami na bazie mięsa, jak ragù bolognese czy tymi grzybowymi. Często łączony jest również z sosami śmietanowymi z dodatkiem kurczaka.

Krótki, wydrążony makaron, taki jak penne (małe rurki) czy fusilli (świderki), doskonale komponuje się z gęstymi, bogatymi w składniki sosami, które wypełniają jego wnętrze, zarówno tymi na bazie pomidorów i mięsa, jak i tych na bazie pomidorów i warzyw.

Do zapiekanek idealnie sprawdzi się natomiast cannelloni. Ten włoski makaron, wyglądem przypominający rurki, o średnicy około 3 cm, z powodzeniem można nadziewać mięsem mielonym, całość piec z dodatkiem sosu i beszamelu. Takie danie może być ciekawą alternatywą dla klasycznej i dobrze znanej lasagne, której bazą są długie płaty makaronu.

Spaghetti bolognese nie istnieje

Koneserzy przypominają od lat, że we włoskiej tradycji kulinarnej nie ma dania nazywanego spaghetti bolognese, bo ten rodzaj sosu z siekanym mięsem i pomidorami podaje się ze wstążkami (tagliatelle).

Wśród najbardziej oryginalnych kształtów makaronu jest ten autorstwa słynnego projektanta samochodów Giorgetto Giugiaro, który stworzył dwururki.

Z Sycylii pochodzi makaron o nazwie "pięć otworów", z jednym dużym i czterema małymi.

Pod Neapolem powstała pasta Vesuvio: krótkie kluski o spiralnym kształcie, który przypomina stożek tamtejszego wulkanu. Wgłębienia powodują, że bardzo dobrze łączą się z gęstymi sosami.

Są też kluski o nazwie "latające spodki", zaprojektowane w latach fascynacji UFO.