Najnowsze badania wykazały, że regularne picie soku pomarańczowego wpływa na aktywność tysięcy genów w naszych komórkach odpornościowych. Wniosek jest jeden: napój pełni ważną funkcję w kontekście zdrowia naszego układu naczyniowo-sercowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

David Gaze, naukowiec z University of Westminster w Londynie, w artykule na portalu The Conversation opisał zmiany, do jakich w organizmie człowieka prowadzi picie soku pomarańczowego. Powołał się przy tym na badania przeprowadzone przez międzynarodowe grono ekspertów, których wyniki zostały opublikowane w październiku.

Sok pomarańczowy a aktywność genów

Rzeczone badanie objęło grupę dorosłych, którzy codziennie przez dwa miesiące pili 500 ml czystego, pasteryzowanego soku pomarańczowego. Po tym czasie pobrano od nich próbki krwi i przeanalizowano zmiany działania genów w komórkach odpornościowych.

Stwierdzono, że geny związane ze stanem zapalnym, takie jak NAMPT, IL6, IL1B i NLRP3, aktywowane podczas stresu, po 60 dniach były już mniej aktywne. Ponadto gen SGK1, który wpływa na zdolność nerek do zatrzymywania sodu, również wykazał niższą aktywność (choć nerki zatrzymują sód, aby utrzymać równowagę wodno-elektrolitową, to jego nadmiar może prowadzić do zatrzymania wody w organizmie).

Portal Euronews zaznacza, że zaobserwowane zmiany są zgodne z wcześniejszymi wynikami badań, które wykazały, że regularne spożywanie soku pomarańczowego obniża ciśnienie krwi u młodych dorosłych, czyli u osób w wieku 18-26 lat.

Co to oznacza dla zdrowia?

Zdaniem badaczy wyniki te sugerują, że sok pomarańczowy wywołuje niewielkie, ale istotne zmiany w systemie regulacyjnym organizmu, prowadząc do rozluźnienia naczyń krwionośnych, zmniejszenia stanu zapalnego i ochrony zdrowia serca.

Właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne hesperydyny, czyli flawonoidu naturalnie występujego w pomarańczach, są znane od dawna. Nowe badanie pokazuje również, że ten naturalny składnik reguluje również ciśnienie krwi, wprowadza równowagę cholersterolu i kontroluje metabolizm cukrów.

To kluczowe rzeczy dla zdrowia naszego układu naczyniowo-sercowego.