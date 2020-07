Producent znanych na świecie lalek Barbie wprowadził na rynek nowy model – przedstawia on słynną kulomiotkę, dwukrotną mistrzynię olimpijską (2008 i 2012) Nowozelandkę Valerie Adams. Lekkoatletka zaangażowana była w przygotowanie projektu lalki – poinformował dziennik „The New Zealand Herald”.

W Nowej Zelandii lalka Barbie-Adams została uhonorowana numerem jeden w dorocznej kampanii społecznych wzorców do naśladowania.

Lalka przedstawia Adams w tradycyjnym czarnym sportowym stroju narodowym Nowej Zelandii ze specjalnym, wzmacniającym mięśnie pasem wokół talii. Trzyma w ręku kulę, a dodatkowymi akcesoriami do zabawki są sportowa torba i zegarek dla lalki.



Dopracowali wszystkie szczegóły, nawet moje piegi, które lubię i kolczyki. Ma sześć tatuaży, które są dla mnie bardzo ważne i definiują mnie. Kiedy patrzę na lalkę po prostu widzę siebie. To niesamowite - powiedziała 35-letnia Adams. Sportsmenka przygotowuje się do startu w Tokio mimo przełożenia imprezy o rok.



Na początku stycznia już w pierwszym starcie w tym roku uzyskała kwalifikację do Tokio, wracając do rywalizacji po 20-miesięcznej przerwie spowodowanej ciążą i urodzeniem drugiego dziecka. Córeczka Kimoana ma dwa i pół roku, a synek Kepaleli rok. Na początku marca Adams wywalczyła natomiast po raz 16. złoty medal w mistrzostwach kraju.



Jako mama mam obowiązek być pozytywnym wzorem do naśladowania dla mojej córki, ale widzę swoją rolę także jako sportowiec. Cieszę się, że przez całą swoją karierę udało mi się dotrzeć ze swoim przekazem do wielu młodych dziewcząt na całym świecie, a zwłaszcza w Nowej Zelandii, zainspirować je i wzmocnić w walce o realizację marzeń i jak najlepszą wersję "samych siebie" - napisała na swoim profilu na Facebooku czterokrotna mistrzyni świata (2007, 2009, 2011, 2013).



Nowozelandka, która otrzymała tytuł szlachecki Dame od królowej Elżbiety II, wystąpiła już w czterech igrzyskach olimpijskich - w Atenach 2004, Pekinie 2008 i Londynie 2012 (dwa złota) oraz Rio de Janeiro 2016 (srebro). Z olimpiadą w Tokio wiąże specjalne marzenia - chce pojechać do Japonii z młodszą siostrą Lisą, występującą w kategorii niepełnosprawnych zawodniczek w pchnięciu kulą, której jest trenerką. Lisa zdobyła jesienią 2019 r. złoty medal w paralekkoatletycznych mistrzostwach świata, ustanawiając rekord globu (14,80) w swojej kategorii niepełnosprawności.