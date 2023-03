Na terenie Parku Południowego, w pobliżu Zbiornika Świętokrzyska II w Gdańsku, posadzonych zostanie około 650 drzew, krzewów i roślin leśnego runa. W sumie ponad 35 rodzimych gatunków roślin.

W Gdańsku powstanie pierwszy mikrolas / Materiały prasowe

W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy. Sadzenie mikrolasu zaplanowano w sobotę, 18 marca o godzinie 12.

Powstanie mikrolas, posadzony na kompoście z bioodpadów

Jest to dla nas również okazja, by pokazywać mieszkańcom, jak ważna jest idea gospodarki obiegu zamkniętego. Idea, którą można stosować w swoim życiu codziennym. Dzięki temu, że mieszkańcy segregują bioodpady w swoich gospodarstwach domowych, my w Zakładzie Utylizacyjnym produkujemy polepszacz gleby, zwyczajowo nazywany kompostem, albo też czarnym złotem ogrodników. Mikrolas będzie sadzony na podłożu z wykorzystaniem tego właśnie kompostu - mówi Olimpia Schneider z Zakładu Utylizacyjnego.

Dodatkowo, blisko sto z sześciuset przygotowanych sadzonek, które będą wykorzystane przy sadzeniu lasu, pochodzi z zakładowej szkółki drzew.

Miejski mikrolas zostanie posadzony bardzo gęsto i zgodnie z metodą sadzenia lasów opracowaną przez japońskiego botanika, Akirę Miyawakiego. Naukowiec opracował technikę sadzenia lasów na trudnych terenach i w miastach.

Jedną z ważniejszych rzeczy jest przygotowanie gleby. W gdańskim mikrolesie gleba zostanie przygotowana z wykorzystaniem Czarnego Złota Ogrodników. Teren dwustu metrów został specjalnie wykorytkowany na głębokości około metra i ziemia jest wymieszana z naszym kompostem - dodaje Olimpia Schneider.

Na terenie dwustu metrów kwadratowych posadzonych zostanie blisko 650 drzew, krzewów i roślin leśnego runa. Wśród nich graby, buki, dęby, kaliny, lipy, bzy, kruszyny czy dzikie jabłonie. Sadzone będą też fiołki, poziomki i leśne paprocie.

W sumie ponad 35 rodzimych gatunków charakterystycznych dla grądu subatlantyckiego czy buczyny pomorskiej, czyli siedlisk leśnych typowych dla Gdańska i okolic - tłumaczy Schneider.

I dodaje, że miejski mikrolas wymaga mniej pielęgnacji i podlewania po posadzeniu niż w przypadku standardowych nasadzeń. Co ważne, nie trzeba ich w ogóle nawozić. Ponadto w mikrolesie nic się nie zmarnuje — liście i drewno zamienią się w cenną, leśną próchnicę, co pozwoli zatrzymać w lesie dużą ilość wody - taki mikrolas działa lokalnie jak gąbka.

W akcję sadzenia mogą włączyć się mieszkańcy

Każdy dostanie swoją sadzonkę. Pomogą w tym edukatorzy przyrody z Fundacji Dzieci w Naturę. Przygotowaliśmy już małe łopatki dla dzieci, a dla starszych szpadle - przekonuje Olimpia Schneider z Zakładu Utylizacyjnego.

Akcja sadzenia pierwszego w Gdańsku mikrolasu odbędzie się w sobotę, 18 marca o godzinie 12.00, blisko terenu rekreacyjnego przy Zbiorniku Świętokrzyska II, na terenie Parku Południowego.