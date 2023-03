Dyplomacja to bardzo delikatny obszar polityki – może nawet najdelikatniejszy – ponieważ na tym poziomie trzeba wiele razy bardziej starannie ważyć słowa niż w zwykłych codziennych wypowiedziach polityków. Jeśli jakiś problem międzypaństwowy wchodzi na poziom rozmów pomiędzy ministerstwami spraw zagranicznych, można sądzić, że nie dzieje się najlepiej. W poniedziałkowy poranek w Faktach RMF FM o 7:00, a następnie w internetowym Radiu RMF24 nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem. To on spotkał się z ambasadorem USA w Polsce, który został wezwany "na dywanik" w związku z działalnością "jednej stacji".