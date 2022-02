"To jest przekroczenie granicy, o której Zachód mówił już od wielu tygodni. Nastąpiło wkroczenie wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, czyli inaczej mówiąc agresja, naruszenie integralności terytorialnej państwa ukraińskiego" – tak wysłanie rosyjskich wojsk do Donbasu skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Wawrzyk. Wiceminister spraw zagranicznych przyznał, że "teraz nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, gdzie zatrzyma się rosyjska armia". "Nie wiemy, jak się rozwinie sytuacja" – powiedział Wawrzyk.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami szeroko pojętego Zachodu sankcje (nałożone na Rosję - przyp. red.) powinny mieć charakter gospodarczy, na tyle dotkliwy, że powinny zmusić Rosję do wycofania się z tej decyzji - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Wawrzyk w kontekście decyzji Putina o wysłaniu wojsk rosyjskich do Donbasu.

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa, jakie sankcje Polska uznałaby za adekwatne w obecnej sytuacji. Wiceszef resortu spraw zagranicznych stwierdził, że powinny być to "odcięcie od rynków finansowych, a także sankcje o charakterze gospodarczym".

Ale nie takie symboliczne (sankcje - przyp. red.), jakie były wcześniej w 2008 czy 2014 roku, ale takie dotykające istoty funkcjonowania gospodarki tak dużego państwa, jakim jest Rosja - zaznaczył Wawrzyk.

Zapowiedzi i deklaracje zdają się wskazywać, że tym razem nie będzie tak lekko i to nie będą tak symboliczne sankcje, jak były wcześniej. Na same decyzje, a właściwie ich ogłoszenie, musimy jeszcze kilka godzin poczekać - dodał.

"Jest szansa na bardzo szybkie porozumienie ws. KPO"

Jeżeli Komisja Europejska nie będzie eskalowała swoich żądań, a pozostanie przy tym, co na ten moment od nas chce - ale podkreślam nie wynika to z podstaw prawnych KPO - to wtedy jest rzeczywiście szansa na bardzo szybkie porozumienie - powiedział w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Piotr Wawrzyk, wiceszef MSZ.

Niedawno o bliskim porozumieniu z Komisją Europejską mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Według jego słów do porozumienia z KE pozostało pięć procent spraw do uzgadniania.

Robert Mazurek o te pięć proc. pytał właśnie swojego gościa. To jest właśnie ten diabeł, który tkwi w szczegółach, te pięć procent - mówił Wawrzyk.

Z jednej strony mamy dokumenty formalno-prawne stanowiące podstawę do funkcjonowania Funduszu Odbudowy czy przyjmowania KPO poszczególnych krajów. Z drugiej strony, niezależenie od tego mamy żądania stawione ze strony Komisji Europejskiej, które z tym pierwszym punktem niewiele mają wspólnego - tłumaczył wiceszef MSZ.

Jego zdaniem "piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej".

Dlatego też mówię, że piłeczka jest po stronie KE, bo to KE domaga się od nas spełnienia warunków, których nie ma w podstawach prawnych funkcjonowania Funduszu Odbudowy - dodał dyplomata.